星巴克買一送一限定24日才有！快揪好友喝起來

記者李薇／台北報導 圖／starbuckstw IG、mr.browncafe IG

每天早上來一杯咖啡是不少上班族的日常，知名連鎖咖啡星巴克在4月24日推出「買一送一」活動，從上午11點到晚上8點，只要至門市購買2杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，就可以享有優惠；伯朗咖啡也在同天祭出持Lounge卡消費，飲品買一送一，快揪好友一起喝爆。

以「GOOD FOR SUMMER共享周一美好的咖啡時光」為主題，星巴克在24日推出限定買一送一活動，每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取，不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

限定一天的買一送一活動，已經是星巴克4月份第4次的優惠下殺，但目前不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，還有部分機場航廈、特定門市沒有參與折扣，想搶便宜喝一波，建議先找到適用門市再衝。

同樣為連鎖知名的伯朗咖啡在4月也持續祭出每周一卡友獨享飲品買一送一，剛好明天就是本月份最後一天，抓緊優惠喝起來，而且不限品項與容量超佛，唯有手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒不適用。