「脫韁野馬」泫雅毛衣短到南半球快掉出來！超危險穿搭讓粉絲辣到噴血

記者李薇／台北報導 圖／hyunah_aa IG

「性感小野馬」泫雅向來敢穿敢露，自從與DAWN分手之後，衣料又越來越少，每每出現在社群網站或是公開場合，造型更加大膽百變，最近在個人IG分享的生活照，更是把短版毛衣穿出超火辣風格，短到「南半球」弧度都快掉出來的誇張造型，讓網友都狂呼「太殺了」！

這次分享日常近況，只見泫雅一頭超俐落短髮，上身搭配了THREETIMES的粉紅色短版毛衣，底下則是604service的開衩寬版牛仔褲，不僅顯露出纖細的腰身，那短到幾乎沒辦法包覆整個胸部的毛衣，讓下緣弧度若隱若現，感覺快要撐不住的往下掉，危險程度破表。

自從與DAWN分手之後，泫雅真的就像是「脫韁野馬」一般，風格大奔放，而且身上已經不多的布料又更少，一下是暗黑風格：全框眼線搭配全黑穿搭、鉚釘項鍊，一下又是細肩帶連身裙搭配長襪與高跟鞋，每一張都在挑戰視覺底線。

泫雅與DAWN交往7年，兩人也曾在IG曬出對戒，原以為好事將近，沒想到卻意外傳出分手，但最近又有傳言指出兩人再度復合，私底下甜蜜互動之外，連DAWN新歌「Dear My Light」回歸影片，泫雅也在第一時間轉發，讓人霧裡看花。