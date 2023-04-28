CITIZEN陪伴女性綻放自我　花漾女兒周曉涵母親節錶獻祝福

▲花漾女兒周曉涵優雅演繹「心蕊．輕奢限定款」，攜手CITIZEN為母親節錶獻祝福。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

一襲白色緞面洋裝，搭配大波浪長捲髮造型，甜美中帶著優雅氣質，女星周曉涵出道18年，顏值、身材始終在線，受邀擔任CITIZEN品牌之友，出席2023年春季女錶發表會，配戴「心蕊．輕奢限定款」，更展現都會女性的自信魅力。

▲CITIZEN品牌之友周曉涵。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN女錶以「心蕊」為年度主題，形似愛心的櫻花花瓣為設計元素，陪伴女性綻放專屬自己的美好，周曉涵認為就是祝福女性「堅強、有自信，不管在任何階段，都有一顆堅毅不被打敗的心」。此外，細節滿滿的「心蕊．輕奢限定款」也深深擄獲她的心，周曉涵表示:「一戴上最直覺的感受是它非常輕盈，因為錶殼錶帶材質是鈦金屬，再來設計部分，高雅白蝶貝錶盤，水波紋的感覺非常漂亮，鏡面中央還有1顆實驗室培育鑽石，可以觸摸得到，非常特別！鑽石就是一種堅毅的象徵，不管在人生各種階段，我覺得觸摸它會有一些正能量的感覺。」

▲周曉涵配戴CITIZEN xC「心蕊．輕奢限定款」ES9466-65W，展現自信女性魅力。（圖／記者吳杰澄攝）

拍過多部作品的周曉涵，近幾年經常飾演女兒角色，跟不同個性的媽咪相處，而且從戲裡到戲外與「媽媽們」都有好感情，堪稱「花漾女兒」典範，所以談到母親節即將到來，該如何挑禮物？周曉涵也頗有心得：「xC『心蕊．輕奢限定款』我想推薦給很有自信，然後無時無刻都閃閃發光的母親；『CITIZEN L』它有灰黑色殼款，搭配藍色白蝶貝面盤，所以我覺得有一種神祕感，想要推薦給有個性的媽媽；『LADY'S』我見到它的第一眼，就被外面那一圈60顆水晶深深吸引，所以想推薦給很優雅、有氣質，然後溫柔的媽媽。」

▲CITIZEN xC「心蕊．輕奢限定款」ES9466-65W，NT$38,900。（圖左／記者吳杰澄攝；右／CITIZEN提供）

繼年初公布的「心蕊．台灣限定款」後，CITIZEN xC春季推出「心蕊．輕奢限定款」ES9466-65W，採用通透的鈦金屬原色錶殼錶帶，搭配極襯亞洲女性膚色的Sakura pink櫻花粉紅金圈在錶殼內圈，讓整個殼款如水波紋般圓潤透亮。花瓣圖形伴隨4顆實驗室培育鑽石漫延在6至9點時標上，呼應無論什麼年紀、或正在經歷不同人生階段的女性都能懷著給自己勇氣、綻放自我的期盼。而藍寶石玻璃鏡面中央鑲上1顆如盛開花朵的實驗室培育鑽石，彷彿心中最堅強耀眼的心蕊，能隨時應援自己、陪伴在左右。

▲CITIZEN L藍眼淚EM0915-86N，NT$15,800。（圖／記者吳杰澄攝）

▲黃昏紫霞EM0917-81Y(左)、秋川之美EM0919-85Y(右)，各NT$15,800。（圖／CITIZEN提供）

另外，CITIZEN L以及 LADY'S系列共6款新品，也藏有許多巧思。CITIZEN企劃部Grace表示，CITIZEN L是以大自然為發想，分別將藍眼淚EM0915-86N、黃昏紫霞EM0917-81Y、秋川之美EM0919-85Y三種美景收進錶盤之中，其共通點是，秒針上都藏著L造型，低調簡約又不失細節，錶冠則配置在8點鐘方向，與8點鐘的鑽石相呼應，以花苞造型呈現並鑲嵌象徵好運的「黃玉」，希望可以把祝福送給全天下的母親。

▲LADY'S粉紅金FE1252-82X，NT$8,800（圖／記者吳杰澄攝）

長年盤據母親節禮物清單的NO.1的LADY'S，新錶款加入更多樣的色彩為春季帶來新氣象。Grace補充說道，此次LADY'S推出粉紅金FE1252-82X、玫瑰金FE1253-80X，以及黑色FE1255-84L三項選擇，時標刻度上做了花瓣設計，在12點鐘跟6點鐘以阿拉伯數字來呈現活潑跟俏皮感，最大特色是錶圈鑲嵌60顆水晶，小奢華的感覺，搭配光動能Eco-Drive及日期顯示功能，希望可以帶給女性不同的穿搭體驗。

▲CITIZEN 2023女錶春季新品同步亮相。（圖／記者吳杰澄攝）

Better Starts Now​！CITIZEN持續創新，將先進技術與質感設計完美相融，也承襲重視環保的品牌精神，打造功能與外型兼具的永續時尚首選，讓每位女性都能有亮眼「錶」現，成為唯一的女主角。