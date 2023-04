說・流行／Y2K女孩必知華裔設計師Sandy Liang　打造最優雅可愛的瑪莉珍鞋

記者王則絲/台北報導

Y2K風潮於時尚圈尚未退燒,遲遲不敢嘗試的女孩們,現在加入還不遲,不妨先從擁有一雙「瑪莉珍鞋」開始。近年,紐約小眾設計師品牌Sandy Liang在引領Y2K風格的Bella Hadid、水原希子⋯⋯等名人加持下,漸漸培養出名氣,近期Sandy Liang以芭蕾舞鞋為基礎,設計出了兼具優雅與俏皮風格的瑪莉珍鞋系列,推出之後獲得廣大迴響,Y2K女孩們紛紛搶著入手。

▲華裔設計師Sandy Liang。(圖/翻攝自IG)



Sandy Liang出生於1992年,是一名生長於紐約的華裔女孩,2013年畢業於紐約帕森設計學院,並於2014年創立了同名品牌「Sandy Liang」,曾入圍CFDA年度設計師獎項;她對於個人品牌的宗旨介紹非常簡潔有力:「Sandy Liang is a designer based in downtown New York City.」Sandy Liang喜歡在紐約下城區街頭,觀察路人的穿衣品味,諸如穿著潮流服飾的個性老奶奶,自信展現身材的年輕女孩,都是她的靈感來源。

▲Sandy Liang的設計風格與作品。(圖/翻攝自IG)



Sandy Liang擅長使用色彩營造趣味性,並常融入拼接設計,將不同的花色、材質面料拼接,她的設計風格不只取材自紐約街頭,也從童年的回憶中汲取靈感,以蕾絲、澎袖、緞帶、蝴蝶結包裝的優雅服裝,看似充滿少女心,其實蘊含叛逆的思想,Sandy Liang喜歡拼接上假皮草,混搭浮誇個性風格,同時,也喜歡做挖空剪裁,描繪女孩們的性感體態。

▲Sandy Liang推出的瑪莉珍鞋系列在IG大受歡迎。(圖/翻攝自IG)



Sandy Liang最近的「瑪莉珍鞋」設計特別受到歡迎,從芭蕾舞鞋的概念出發,採取足尖鞋頭的輪廓,以及緞面光澤的面料來打造,同時也有推出皮革的款式,是日常非常百搭又能凸顯個人特色的鞋款,尤其與Y2K風格的裙裝、長襪組合搭配特別適合,穿上一秒化身Y2K少女;另外延伸新款雙繫帶的設計,更加修飾腳型,也於優雅之間更多了俏皮感。

▲Sandy Liang雙繫帶瑪莉珍鞋。(圖/翻攝自IG)