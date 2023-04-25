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說・流行／Y2K女孩必知華裔設計師Sandy Liang　打造最優雅可愛的瑪莉珍鞋

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記者王則絲／台北報導

Y2K風潮於時尚圈尚未退燒，遲遲不敢嘗試的女孩們，現在加入還不遲，不妨先從擁有一雙「瑪莉珍鞋」開始。近年，紐約小眾設計師品牌Sandy Liang在引領Y2K風格的Bella Hadid、水原希子⋯⋯等名人加持下，漸漸培養出名氣，近期Sandy Liang以芭蕾舞鞋為基礎，設計出了兼具優雅與俏皮風格的瑪莉珍鞋系列，推出之後獲得廣大迴響，Y2K女孩們紛紛搶著入手。

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲華裔設計師Sandy Liang。（圖／翻攝自IG）

Sandy Liang出生於1992年，是一名生長於紐約的華裔女孩，2013年畢業於紐約帕森設計學院，並於2014年創立了同名品牌「Sandy Liang」，曾入圍CFDA年度設計師獎項；她對於個人品牌的宗旨介紹非常簡潔有力：「Sandy Liang is a designer based in downtown New York City.」Sandy Liang喜歡在紐約下城區街頭，觀察路人的穿衣品味，諸如穿著潮流服飾的個性老奶奶，自信展現身材的年輕女孩，都是她的靈感來源。

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang的設計風格與作品。（圖／翻攝自IG）

Sandy Liang擅長使用色彩營造趣味性，並常融入拼接設計，將不同的花色、材質面料拼接，她的設計風格不只取材自紐約街頭，也從童年的回憶中汲取靈感，以蕾絲、澎袖、緞帶、蝴蝶結包裝的優雅服裝，看似充滿少女心，其實蘊含叛逆的思想，Sandy Liang喜歡拼接上假皮草，混搭浮誇個性風格，同時，也喜歡做挖空剪裁，描繪女孩們的性感體態。

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang推出的瑪莉珍鞋系列在IG大受歡迎。（圖／翻攝自IG）

Sandy Liang最近的「瑪莉珍鞋」設計特別受到歡迎，從芭蕾舞鞋的概念出發，採取足尖鞋頭的輪廓，以及緞面光澤的面料來打造，同時也有推出皮革的款式，是日常非常百搭又能凸顯個人特色的鞋款，尤其與Y2K風格的裙裝、長襪組合搭配特別適合，穿上一秒化身Y2K少女；另外延伸新款雙繫帶的設計，更加修飾腳型，也於優雅之間更多了俏皮感。

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang 。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy Liang雙繫帶瑪莉珍鞋。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

說流行, Sandy Liang, 瑪莉珍鞋, Y2K

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