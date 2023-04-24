DIOR溫暖玫瑰粉托特包超美！夏日度假必備還有這些　穿插畫T和閨蜜狂歡

▲DIOR Dioriveieria膠囊系列專為夏日度假而生，優雅又自在。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

夏天的海邊很迷人，就算不下水也要在岸上踩踩沙，不想曬黑？那麼穿得美美、戴好帽子，照樣可以感受季節，而且還有理由治裝。

DIOR的Dioriveieria膠囊系列就是為夏日度假而生，2023年再度運用Toile de Jouy（法式印花圖騰），染上溫暖的粉紅很有味道，從熱賣的Book Tote包、草帽、服裝到家飾品全包辦，既甜又有個性，討喜度破表，而LOEWE、MAX&Co.都以西班牙Ibiza島為靈感，推出了最適合海灘派對的款式，例如編織包、插畫T恤等，絕不能錯過。

▲DIOR Dioriviera中型款托特包，105,000元。





▲DIOR Lady DLite中型提包，150,000元。

要說Dioriveieria膠囊系列，先從DIOR的Toile de Jouy講起，Toile de Jouy也有人直譯為「朱伊紋」，是18世紀晚期法國產製的印花布料，通常以淡藍或深紅為底色，印上牧羊人、牛羊、森林等田園風格圖案。

1954年，Dior先生在高級訂製服中引入了Toile de Jouy，自此成為DIOR經典之一，常用的圖案包括花卉、蝴蝶、古典建築等，Maria Grazia Chiuri接掌女裝創意總監後，在2017年春夏高級訂製服系列中，重新詮釋了Toile de Jouy，後來更廣泛運用，和Oblique老花算是各霸一方，無論看到哪一種，都會想到DIOR。

DIOR Toile de Jouy很有古典浪漫情懷，每年都用不同的主題演繹並延伸到很多地方，也就是不只在服裝配件上看得見，例如去年聖誕節DIOR在台北101設置的燈飾，便是名為「無限之夢」的Toile de Jouy圖案。

▲Dioriviera Toile de Jouy連帽式斗篷上衣，115,000元。





▲Dioriviera Toike休閒運動鞋，33,000元。

Diorivieria 膠囊系列也是延伸，2021年是生命之樹、2022年是雅典衛城，今年則回到初心，以最早出現的動物預言為主題，老虎、猴子與爬行動物躍上作品，主題名為「曠野之心」，選用玫瑰粉紅呈現，色調溫暖好像夏日一抹悠然風景，無負擔、不拘束的輪廓輕盈流暢，反映了度假時的心情。

Diorivieria系列很強調舒適感，服裝使用棉料、絲質、絹料等，相當親膚，除了服裝，Lady DLite與Book托特包絕對是焦點，並有全新的襯裡設計，更延伸到鞋款、家飾，還有瑜伽墊、衝浪板、遮陽傘等等，滿足生活中各種需求。

【更多夏日度假選擇】

LOEWE Paula’s Ibiza系列

每年LOEWE的Paula’s Ibiza系列推出，就表示夏日將至，海島歡愉派對，是西班牙Ibiza島的文化精髓，以音樂與創意為基底，不論白天夜晚，都能在海灘、池畔盡情享受。

2023的Paula’s Ibiza系列處處可見大自然的魅力，編織包以酒椰葉或棕櫚葉呈現出不同效果，整片的海芋葉竟能經過處理成為上衣，還有丹寧布料上印染的金魚、以藍染工法做出的小茴香枝葉圖案，以及彷彿散發著誘人香氣的玫瑰花圖騰，無論服裝或配件，都顯得自在且充滿趣味。

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列，充滿夏日海灘派對的歡樂自由。





▲LOEWE Paula’s Ibiza在台北市中山區開設期間限定店，即日起至 5月14日止。



▲LOEWE大象造型編織竹籃包33,000元、金魚造型編織包28,000元。





▲LOEWE Paula’s Ibiza海龜、海馬造型掛飾，各13,000元。

MAX&Co. Let’s Draw！系列



MAX&Co.與藝術家兼時尚插畫師Elena Ciuprina合作設計的Let’s Draw系列，同樣以西班牙Ibiza島為靈感，不過取材自1960年代的吉普賽風格，加入現代語彙，描繪著一群好友在白色島嶼Ibiza度過美妙夏天的故事，白天逛逛市集、夜晚狂歡派對，一切無拘無束、隨心自在。

▲MAX&Co. Let’s Draw系列T恤，描繪女孩在Ibiza島上的夏日假期，皆為7,900元。





▲MAX&Co.波斯菊、派對女孩T恤，皆為7,900元。