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「起床就出門」的舒適時尚！Peter Wu海島針織衫、工作服找回夏季本質

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記者鮑璿安／ 台北報導

「我想描繪一種舒適感，一種起床後可以披上服裝就出門的生活狀態。」旅法台籍設計師Peter Wu（吳昕威）描述最新2023春夏系列，他以日本著名攝影師及建築師杉本博司的Seascapes系列矛盾之間的存有為靈感，投入新季單品之中。

▲peter wu 2023 春夏 。（圖／品牌提供）

▲peter wu 2023 春夏 。（圖／品牌提供）

▲peter wu 2023 春夏形象，描繪「起床即能踏出家門的自在」。（圖／品牌提供）

建築師杉本博司起始於1980年代的Seascapes系列收錄完整的海景，以天空、海洋與地平線建構出單純的世界，藉此Peter Wu描繪出春夏服飾的新面貌，他再次攜手林君昵與黃邦銓導演拍攝形象影片，跳脫城市空間，來到湛藍海水的小島，模特兒演繹白色水洗亞麻連身褲、雙面工作襯衫，呼應品牌「起床即能踏出家門的自在」。

▲peter wu 2023 春夏 。（圖／品牌提供）

▲夏日西裝外套 。（圖／品牌提供）

▲peter wu 2023 春夏 。（圖／品牌提供）

▲ 針織上衣。（圖／品牌提供）

▲peter wu 2023 春夏 。（圖／品牌提供）

▲工作襯衫。（圖／品牌提供）

Peter Wu 在日本兒島和東京擴展了新合作版圖，進而催生全新水洗亞麻織料的推出，並運用於製作新款連身衣，以及經典two-way工作襯衫和成套工作褲，減少多餘設計，以直覺詮釋穿著，並加入了雙面翻穿機能更貼近生活。針織元素也在本季持續進化，帶著幾何織紋的crochet top無袖粗針上衣，提供夏季不同的搭配性質。

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith與來自阿姆斯特丹、以滑板文化起家的服飾品牌Pop Trading Company合作 。（圖／品牌提供）

同時Paul Smith與來自阿姆斯特丹、以滑板文化起家的服飾品牌Pop Trading Company合作，融合兩個品牌源於色彩、印花、工裝與剪裁的獨特風格與設計元素，推出最新聯名系列，涵蓋彩色條紋T恤、科技外套和各式配件，將Paul Smith於1990年代的經典視覺以全新樣貌重現於Pop Trading Company的標誌性風格之中。

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith X Pop Trading Company 條紋撞色POLO衫 。（圖／品牌提供）

▲▼Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith X Pop Trading Company 彩條滑板 。（圖／品牌提供）
 

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關鍵字：

peter wu, 春夏, 吳昕威

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