卡地亞美洲豹勾著祖母綠氣勢非凡　玉象抱著寶石好萌

▲模特兒佩戴全球首次曝光BEAUTÉS DU MONDE系列PANTHERE EXOTIQUE祖母綠項鍊96,000,000元，耳環18,200,000元，手鐲錶32,400,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）採預約制的BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶展正於台北101旗艦店熱烈進行中，此系列靈感源自大海的珍寶、奇異動物、帶著美味果實的多肉植物、神話傳說的最終篇章作品同場競豔，包括70件全球首度曝光的最新力作，一套總值近逼1.5億元的PANTHERE EXOTIQUE祖母綠項鍊、耳環與手鐲錶，異國風情的設計、靈動的美洲豹姿態，道盡此系列特色與品牌經典。





▲卡地亞BEAUTÉS DU MONDE系列TICHODROMA紅碧璽項鍊，53,500,000元。

▲卡地亞BEAUTÉS DU MONDE系列TICHODROMA頂級珠寶神秘腕錶，29,100,000元。

美洲豹是1914年以來卡地亞動物王國的最佳代表，在台亮相的PANTHERE EXOTIQUE祖母綠項鍊罕見結合橘紅色玉髓，為整件作品增添異國氣息，主角美洲豹趴在24.54克拉橢圓形祖母綠上，尾巴則勾著另一顆重量級祖母綠；相同概念也運用在美洲豹手鐲錶上，手鐲兩端各鑲嵌12.14克拉水滴型切割與2.59克拉梨形切割凸圓形祖母綠，氣勢非凡。

▲全球首曝光的卡地亞BEAUTÉS DU MONDE系列ARGEMA棕黃鑽石項鍊，靈感源自世上最大昆蟲彗尾蛾，27,700,000元。

除了標誌性的美洲豹，蛇、蝴蝶鳥、全世界最大昆蟲慧尾蛾也啟發卡地亞創作，但不是絕對具象設計，而從配色、幾何線條著手，以全球第一次亮相的ARGEMA棕黃鑽石項鍊為例，鑲嵌7.30克拉彩棕黃老礦圓形明亮式切割鑽石的墜飾取材自慧尾蛾細長的尾部；而彰顯寶石之美，SYNESTHESIE項鍊／胸針可轉換式套組，以1顆35.47克拉哥倫比亞六角形祖母綠讓人盡情欣賞祖母綠的花園現象，因為罕見寬闊的台面與切角保留主石祖母綠的厚度，可取下作為胸針並單戴項鍊，或再掛上祖母綠圓珠流蘇，多變穿搭方式吸引目光。

▲卡地亞頂級珠寶系列SYNESTHESIE項鍊／胸針可轉換式套組75,500,000元，耳環17,800,000元。

▲卡地亞頂級珠寶系列SYNESTHESIE項鍊另可換上流蘇墜飾。

「可愛」二字也與卡地亞完美連結，BEAUTÉS DU MONDE系列推出雕刻軟玉的ÉLÉPHANT BLANC白色大象胸針，頭部點綴美鑽、圓滾滾的小象環抱著1.52克拉圓形粉紅藍寶石，模樣逗趣；品牌同步展售古董珍藏系列作品，包括1939年至1970年代新女性時期的K金點頭狗、烏龜造型胸針，已獲台灣收藏家青睞納為珍藏。





▲卡地亞BEAUTÉS DU MONDE系列ÉLÉPHANT BLANC胸針（左）8,600,000元，古董珍藏系列點頭狗夾式胸針1,100,000元。

▲卡地亞古董珍藏系列1928年握把鑽石胸針（上）6,500,000元，1941年古董珍藏系列珍珠流蘇項鍊11,900,000元。

古董作品的魅力在交易蓬勃的國際拍賣會獲得印證，佳士得（Christie’s）將於5月在日內瓦舉辦的「海蒂霍頓的璀璨世界」實體與線上拍賣會，上拍曾是奧地利前10大富豪海蒂霍頓（Heidi Horten）收藏的700件各大知名品牌珠寶，包括估價超過4.5億元的卡地亞25 克拉「The Sunrise Ruby」紅寶石鑽戒、2.5億元起的海瑞溫斯頓（Harry Winston）三排天然珍珠項鍊、翡翠珠鍊等，拍前估價超過45億元，成為拍賣史上估價最高且規模最龐大的單一私人珠寶拍賣。

▲模特兒展示佳士得海蒂霍珠寶專拍的翡翠珠及鑽石項鍊估價約91,546,500元起，25 克拉「The Sunrise Ruby」紅寶石鑽戒估價約459,330,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）





▲海蒂霍頓生前珍藏的海瑞溫斯頓三排天然珍珠項鍊，扣頭處為11克拉枕形切割粉紅鑽石，估價約214,354,000元起。