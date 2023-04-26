「精品郵差包」好搭又耐裝！YSL五顆星經典、Jisoo同款掛娃娃超可愛

文／美人圈

郵差包方正宛如書包的輪廓帶有一絲復古氣息，隨意搭配都不違和，加上耐裝實用的特性，是許多女孩挑選精品包的首選！以下帶來2023精品郵差包推薦，其中BOY CHANEL信差包討論度極高，還有超時髦Jisoo同款DiorCamp手袋，趕緊來看看哪款是你的命定美包吧！

精品郵差包推薦：

CHANEL BOY CHANEL 信差包

這款馬蹄形郵差包可愛感爆棚！小巧又圓潤的馬鞍形輪廓，搭配上Le Boy系列標誌性邊框及皮穿鍊Logo設計，為包包增加了一分休閒活潑的感覺！14.5ｘ20ｘ7cm大小剛剛好，收納鑰匙、口紅、粉餅、紙巾都沒問題，不論單肩、斜背都毫無壓力，小個子女生也可以輕鬆駕馭。

▲CHANEL BOY CHANEL 信差包，NT$221,500。（圖／CHANEL）

LOUIS VUITTON Micro Métis

這款迷你尺寸的Micro Métis讓人一見傾心！採用柔軟的Monogram Empreinte皮革製成，配有可拆式金色鏈帶，並綴有Métis系列的主打標誌，包括經典S-Lock扣鎖，在米杏色的皮革上彰顯出高級感！無論什麼穿搭都能駕馭，背這咖絕對能為整體造型大加分。

▲LOUIS VUITTON Micro Métis，NT$64,000。（圖／LOUIS VUITTON）

DIOR 小碼DiorCamp手袋

這款DiorCamp就連BLACKPINK Jisoo的私服穿搭中也經常出現！選用奶白色小牛皮製作，獨特的大型藤格紋圖案縫線絎縫效果引人注目。配以靈感源自運動服飾的金屬「CD」扣環，在休閒中透露出一絲奢華感，可調整、拆卸的肩帶方便肩背或斜背，是一款通勤族必備的萬用包！

▲DIOR 小碼DiorCamp手袋，NT$120,000。（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

GUCCI GG Marmont迷你手挽袋

自從2019初春系列推出這款GG Marmont迷你手挽袋後就超熱銷！超大型翻蓋開合飾有雙G配件，手袋採用絎縫chevron皮革製作，背面還飾有心形圖案，無一處不是細節！除了一般的仿舊金屬Logo外，還有推出「全黑色」版本，從金屬Logo、背帶到包身都是全黑色系，適合個性女孩選用！

▲GUCCI GG Marmont迷你手挽袋，價格店洽。（圖／GUCCI）

YSL COLLEGE絎縫皮革中型手袋

YSL這款郵差包絕對是經典代表！採用無金屬鞣製皮革製作，飽滿的V型絎縫讓包身更加立體，搭配金屬鏈條和可拆式皮革肩帶，綴以黑銀互鎖YSL標誌作為點睛之筆，做舊復古設計前衛感十足，也為整體造型的時尚感大大加分！中型手袋大小超耐裝，實用度與顏值都給五顆星。

▲YSL COLLEGE絎縫皮革中型手袋，NT$81,300。（圖／YSL）

CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮ENVELOPPE TRIOMPHE手袋

超熱賣的鏈條WOC這次出了更多隔層的大號版本！更加實用的雙隔層＋拉鍊袋，讓收納更加方便，黃銅鍍金的金屬飾件直接為夏天LOOK提升高級感，皮革包邊＋老花面料休閒又不失正式感，從出國旅遊到上班通勤都適合，除了黃褐色還有適合春夏的純白色可選擇。

▲CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮ENVELOPPE TRIOMPHE手袋，NT$86,000。（圖／CELINE）

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