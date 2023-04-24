濕敷季節又來了！必買日本16年化妝水冠軍　打卡就有機會免費拿

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

天氣逐漸炎熱起來，想要補水保濕，加強濕敷的頻率可以穩定為肌膚補水，以下就盤點多款好吸收又立即有感的單品，想要抗老、穩膚、加強彈潤度通通有。

＃資生堂 怡麗絲爾膠原彈潤精華水，170ml、售價1050元

資生堂專注肌膚研究長達百年，把肌膚彈力關鍵膠原蛋白的先進科學，放進怡麗絲爾系列之中，想要增加澎潤彈力，選這系列就對；最近膠原彈潤精華水全新升級，早在日本拿下連續16年化妝水銷售NO.1，台灣上市短短1個月也熱賣萬瓶，還沒體驗的你該立刻行動起來。期間限定的「膠原蛋白能量球」也在全台巡迴登場，不僅可以拍照打卡，還可以優先體驗新品，直接把正貨免費帶回家。

＃THREE 平衡基萃水凝露，120ml、售價1950元

將自然成分與最新科技完美結合的THREE在日前更新平衡保養系列，其中，水凝露擁有92%天然植萃，全新添加沼澤茶樹精油，搭配佛手柑、馬鬱蘭、迷迭香、乳香精油，還有國產植物番紅花與牛蒡複合萃取精華，能讓肌膚療癒穩定的同時，調節正常頻率，創造活力滿分的狀態。

＃Melvita 有機花萃，200ml、售價1080元起

以天然有機植物萃取成分為核心的Melvita旗下花萃是很多人愛用的單品，僅一次蒸餾的嚴謹工法，可以保留最純粹的植物高效能量，一共多達5種款式可以選，保濕玫瑰、收斂金縷梅、舒緩矢車菊、淨化薰衣草、安撫橙花，可以說是通通都要有，一瓶可噴、可濕敷，多重用法簡直美肌神器。

＃AGILE COSMETICS PROJECT 肌能水，50ml、售價595元

日本高效保養品牌AGILE COSMETICS PROJECT，以簡約包裝設計，展現出科研與專業的形象，旗下肌能水更是一款精華水單品，挑選更加精純的美膚成分，以100%生乳發酵而成的優格中，萃取出天然乳清，可以達到溫和煥膚的效果，重現白皙透亮。