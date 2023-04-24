英王室「小淘氣」坐枯葉讓凱特王妃推著走　5歲生日毛衣被秒殺

▲路易王子坐在堆滿枯枝與落葉的單輪推車上，讓媽媽凱特王妃替他推車。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室「小淘氣」路易王子5歲囉！威爾斯親王威廉與凱特王妃的官方IG帳號分享2張么兒路易王子的新照，寫著「有人明天（23日）就要5歲了，祝路易王子生日快樂」，照片中他不改頑皮本色，只見他坐在堆滿枯枝與落葉的單輪推車上，讓媽媽凱特王妃替他推車，母子倆都笑開懷，而他在新照中所穿的毛衣一曝光立刻售罄，和媽媽一樣都是「帶貨王」。

路易王子是英國王位第4順位繼承人，從小就是鎂光燈的焦點，因為比起9歲的哥哥喬治王子、7歲的姐姐夏綠蒂公主，他更古靈精怪，在已故女王伊莉莎白二世登基70周年慶中，他在閱兵儀式時摀住耳朵，又對凱特王妃做鬼臉，「小淘氣」模樣被網友做成「表情包」。

▲路易王子穿的英國童裝品牌Lallie London藍色毛衣官網已售罄。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

由攝影師Millie Pilkington拍攝的路易王子新照，他開心享受媽媽替他推單輪車，笑起來的模樣與凱特王妃完全是同一個模子刻出來，而他的穿搭也受到廣大家長們的矚目，以格子襯衫搭配英國童裝品牌Lallie London藍色毛衣、藍色短褲，活潑可愛，他的帶貨力也和媽媽一樣強大，身上約3,000元的毛衣已銷售一空，需要在官網預訂了。