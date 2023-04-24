第一眼看到甜甜圈還是游泳圈？　日網心測分析你真實人緣、交友情況

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有時候朋友數量不代表你的社交能力，更不能代表人緣好壞，日本網站TRILL發表一項火紅的心理測驗，從第一直覺看到的圖案體現出內心情況，一起來測看看！

Q：憑直覺回答以下圖片像哪一個物品？

▲日本心測 。（圖／翻攝自Tirll）

A.糖果



B.遊泳圈



C.甜甜圈



D.牽牛花

分割線下有解答

分割線下有解答

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A. 糖果，你的人緣「極佳」

你的性格活潑開朗就像個開心果般的存在，善於活絡氣氛，同時口才極佳，幾乎在各個領域都有好友，加上熱心的態度讓人感到溫暖體貼，請記住多多累積人脈，往後這些人脈將成為你工作上很重要的隱形資產。

B. 遊泳圈，你的人緣「普通」

你平時不太常與人聯繫，身邊似乎有一些朋友，但他們卻無法在緊急情況下為你提供幫助，也因為你總是處於默默觀察的類型，有時候很冷靜通透，以佛系交友心態看待人際關係。

C. 甜甜圈，你的人緣「不錯」

你擁有同情心和耿直的個性，基本上只要與你有一點共同點的人都可能很快成為朋友，不過要注意你有時候嘴巴比腦子還快，容易忽略細節，需要注意被有心人嫉妒。

D. 牽牛花，你的人緣「較差」

你不太擅長社交，也不期望在友情中獲得什麼回報，因此造就了不愛主動付出的個性，再加上過於理性成為保護色，因此交友圈相對較小。