6間「絕美蛋糕店」收服媽媽的心！千層吃不膩、奶油玫瑰花少女心滿滿

文／MENU美食誌

一年一度專屬於母親的日子即將到來，如此意義非凡的紀念日，當然要送上一顆能表達誠摯心意的蛋糕，來孝敬辛苦的媽媽！

2023母親節絕美蛋糕推薦



LADY M晶華店

台北市中山區

主打20層超薄的千層蛋糕，除了經典的明星商品及季節限定的品項。因應母親節，今年還特別推出全新口味，草莓生奶油千層蛋糕及玫瑰千層蛋糕，限量預購已全數售完。

▲LADY M。（圖／美食客Simon老饕提供）

紅葉蛋糕天母西路店

台北市士林區

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店始祖的紅葉蛋糕，是不少人慶生、節日蛋糕的首選。輕盈且完全不膩口的鮮奶油蛋糕和黑森林蛋糕都是店內招牌。

▲紅葉蛋糕。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

時飴APPROPRIÉ 千層蛋糕

台北市中山區

被譽為台北秒殺千層的時飴，口味相當多元，且每日現場提供的品項皆不同，推薦玫瑰草莓千層、小山園抹茶千層及萊姆葡萄千層蛋糕。

▲時飴。（圖／美食客Alice愛麗獅提供）

FELICITAS PÂTISSÉRIE

台北市大安區

以捧花花束為概念打造出捧花蛋糕，使用天然水果製成果泥，再混入歐式奶油霜做調和，如果想自行挑選款式，需要提前5個工作天預定。

▲FELICITAS PÂTISSÉRIE。（圖／美食客歡提供）

LE FRUTA 朗芙法式水果塔

高雄市鼓山區

來自黑浮國際餐飲集團的新品牌，使用天然台灣水果、在地食材、進口原料手工製作而成，主要販售新鮮水果塔、乳酪蛋糕及磅蛋糕。

▲LE FRUTA。（圖／美食客涵涵提供）

COLOR C’ODE 凱莉小姐師大本店

台北市大安區

店家選用優質食材、健康無香精，手工製作每款甜點。推薦使用大量無籽葡萄的碧玉葡萄塔、濃郁苦甜不膩口的黑絲綢蛋糕及輕盈爽口的歐牧鮮奶油綜合水果蛋糕。

▲COLOR C’ODE。（圖／美食客Ellen提供）



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