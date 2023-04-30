2023大阪美食指南！蟹道樂、章魚燒　每間都是必吃人氣名店

文／MENU美食誌

2023日本大阪美食指南，每間餐廳都是必吃人氣名店！解禁後大家都往日本跑，小編這次幫大家網羅大阪各家特色餐廳，吃完包准讓你念念不忘！



蟹道樂

1 CHOME-6-18 DOTONBORI, CHUO WARD, OSAKA

螃蟹料理連鎖專賣店，有著傳統和式風格的用餐環境，搭配上家傳秘製螃蟹料理烹調法，以一整套的季節性會席料理、御膳料理呈現，相當精緻十分推薦！

▲蟹道樂。（圖／美食客Rita Huang提供）

ACCHICHI HONPO DOTONBORI

7-19 SOUEMONCHO, CHUO WARD, OSAKA

首屈一指的道頓堀章魚燒，每一顆章魚燒都渾圓飽滿，用料紮實，搭配上人氣第一的醬油＆蛋黃醬一同食用，順口好吃。

▲道頓堀章魚燒。（圖／美食客QQ結一提供）

國產牛燒肉

OSAKA, CHUO WARD, NANBA, 3 CHOME−4−16 ECS第32ビル 4F

關西地區CP值超高的燒肉店，部分菜單上的餐點都可以無限續點，除了肉品以外，其他餐點也表現的相當亮眼，整體烹飪調味都做得很不錯！

▲國產牛燒肉。（圖／美食客wow22228提供）

達摩串炸

3 CHOME-4-4 EBISUHIGASHI, NANIWA WARD, OSAKA

招牌是一個生氣老闆拿著2根串炸，除了有單點串炸，也有提供套餐模式，店家會直接配好串炸與小菜，推薦入口即化的どて焼（醬汁牛筋）。

▲達摩串炸。（圖／美食客嵐兒提供）

花丸軒難波•法善寺店

1 CHOME-2-1 NANBA, CHUO WARD, OSAKA

位於千日前商店街上，特色是有著超大豬軟骨和醬油與豬軟骨熬成的湯頭，麵條加大、泡菜、雞蛋都是免費，24小時營業，無論何時來都能填飽肚子！

▲花丸軒難波•法善寺店。（圖／美食客りょう提供）

PABLO心斎橋店

OSAKA, CHUO WARD, SHINSAIBASHISUJI, 2 CHOME−8−1 心斎橋ゼロワンビル1F

源自大阪的Pablo半熟起司塔，榮登日本超人氣排隊第三名的甜點店，口味有原味、莓果、巧克力、抹茶、巧克力香蕉和蘋果肉桂，相當多種可以選擇。

▲PABLO心斎橋店。（圖／美食客QQ結一提供）



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▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）