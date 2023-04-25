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Jisoo《Flower》掀復古小煙燻仿妝潮！掌握一重點，畫出自然貴氣感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK成員Jisoo首支SOLO作品《Flower》聲勢超強，不只歌曲朗朗上口、大家都在跳，連MV中的妝容都掀起仿妝朝，其中又以復古小煙燻在小紅書最為熱門。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

這個造型整體來說是比較甜美的，用甜美的包頭搭配花卉洋裝、珍珠項鍊，整體呈現了高級甜美的千金感，頰彩、唇彩也都是比較有光澤的質地和妝效，不過這個妝容的眼妝搭配了小煙燻妝，中和了甜美的氛圍，讓眼神更深邃、立體，也多了些銳利度。不過相比我們印象中的煙燻妝，Jisoo這個妝效更日常一點，也比較好運用在日常派對或正式場合。

也就是這個帶點貴氣、帶點甜美的妝容在小紅書引起了仿妝熱潮，該如何掌握這個眼妝的重點？一起看下去。

▲Jisoo復古小煙燻掀仿妝熱潮。（圖／小紅書@海鹽芝士、@Janie_李李）

Jisoo《Flower》復古小煙燻妝容畫法

1.選用低飽和的冷棕色調，淡淡的暈染眼窩、下眼影，製造清冷少女的感覺，這裡Jisoo使用的是迪奧專業後台眼影盤#002。

2.煙燻是眼部平行四邊形的範圍，眼頭、眼尾眼線的角度平行，照著眼頭角度的延伸用黑色眼影在眼尾畫一條線，再連接一條弧線到眼珠的尾端再由睫毛根部往上填滿。

3.下眼影用刷具沾取黑色眼影，輕輕用戳點的方式描繪。

4.睫毛是韓系根根分明的綻放睫毛，而不是以往煙燻妝濃密的扇狀睫毛，刷上睫毛膏後可以用鑷子整理，增強每簇睫毛的存在感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● BLACKPINK Jisoo Solo《Flower》妝容用這些！彩妝師親揭色號，同款買起來！

● 人間迪奧Blackpink Jisoo減肥不戒口 一日三餐照吃不誤？5個佛系瘦身秘訣分享！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jisoo, 仿妝

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