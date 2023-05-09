5款可愛又能裝的「馬卡龍包包」　Lisa寶寶藍、Jennie櫻花粉春夏必買

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說到春夏，應該沒有人能對馬卡龍色系say no吧！一招就能輕鬆打造春夏粉嫩穿搭亮點的馬卡龍色包包，BLACKPINK的Lisa和Jennie也淪陷。正在物色2023春夏馬卡龍色系包包的你，以下新款和推薦款一併盤點：

馬卡龍的粉嫩與可愛，可說是春夏代表色。然而，如果全身粉嫩色系不是你的風格，不妨先從一顆馬卡龍包包先入手！帶有春夏的活潑與清新，又自成穿搭吸睛亮點，各品牌也推出各種馬卡龍色包款來搶攻女孩們的錢包，往下滑來找出你的春夏命定包款：

2023春夏馬卡龍色系包包推薦

1、CELINE Triomphe系列

CELINE在Lisa的加持下變得一包難求，尤其是Triomphe系列，Lisa在2023春夏之際就接連搶先秀出兩款新色：一個是氣質的寶寶藍色（Soft Blue），Lisa以簡單的全白穿搭呈現活潑俏麗感；另一款則是Lisa一身海軍藍搭配上淡黃色包款，展現率性和俏皮。新尺寸Teen Triomphe有著品牌經典凱旋門鐵鍊圖徽和方正簡潔的輪廓，選擇粉粉嫩嫩的馬卡龍色，你也可以跟Lisa一樣簡單展現時髦感！

▲CELINE Triomphe系列，NT$125,000。



2、CHANEL 22 Mini

2023春夏最受期待的一款包包，Chanel 22的等比縮小版絕對榜上有名！如果先前曾考慮過購入22包，編輯更推薦mini 22，一來比大尺寸來得精緻小巧，二來依舊實用、好裝，絕對能成為你的心頭好。CHANEL 22 Mini一次推出多種顏色，春夏該選哪一色？應該就不必多說了吧？

▲CHANEL 22 Mini，NT$169,900。



3、Miu Miu Wander

雖然不是新面孔了，但是Wander的可愛越看越喜歡！Miu Wander包款以復古的半月腋下包型闖出一片天，就連韓星潤娥、張員瑛都對其愛不釋手，別說馬卡龍色系了，高達十多種顏色，任何穿搭、場合它都能hold住。

▲Miu Miu Wander，NT$76,000。



4、Loewe Paseo

本季最令人注目的還有一只可愛的餃子包「Loewe Paseo」！Paseo在西班牙語原意是「散步」，配上秀上的火鶴花點綴，如是的組合下給人一種愜意的度假感。整體外型呈現修長的流線廓形，宛如一只水餃再結合繩結元素，休閒之中又有俏皮。除了有繽紛的糖果色系如奶油黃、薰衣草紫、開心果綠等外，另外還有如甜甜圈般的金屬鏈帶版本，可閒適優雅或是俐落時髦任你選！

▲Loewe Paseo，NT$97,000。



5、Jacquemus Le Bisou

Jacquemus曾以Le Chiquito包款席捲時尚圈，今年春夏的新款Le Bisou也將成為IT Bag！ 一口氣推出三個版本：馬毛版本Le Bisou、珠飾背帶的Perle和金屬提把的Mousqueton，相信每個女孩都能找到屬於自己風格的Le Bisou。除了顏色的多樣化，弧形輪廓的腋下包也是今年春夏必買包型，不但外型可愛價錢也甜甜，你還不心動嗎？





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