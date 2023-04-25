安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

水星逆行帶來的影響自本周開始浮上檯面，牡羊座得收起過度直率直接的脾氣心性，想要安然度過這段風暴期，最要緊的就是守住那顆想要受注目的心，不論職場工作還是人際社交，學著光芒內藏，才能避免小人帶來的不利影響。感情方面，心上人的鼓勵會成為你動力，在情緒起伏不定的時刻，感情的路反而好行，近期桃花降臨，有機會走入情感突飛猛進期。

金牛座 4.21~5.20

太陽與水星在金牛座本命宮位的接連引動之下，金牛座這周開始將面臨不少內外的變動，也勢必推動著你從習以為常的舒適圈走到陌生的冒險圈，思考、行動上容易失去過去的沉穩，面對未知，也容易有惶惶不安的心情，儘管整體運勢晦暗不明，但家庭運、感情運勢在風雨中滋長，你將能感受身邊親近的人對你的關懷與打氣。

雙子座 5.21~6.20

工作、生活兩頭需要處理的事情多得讓人發麻，好在雙子座是個禁得起忙碌與考驗的星座，愈有挑戰性的事情，愈能激發雙子暗藏的能量與反應，遇強則強之下反而能讓表現更驚艷耀眼，工作上入得虎穴才得虎子，不妨接下有難度的任務一展長才。感情運有些冷清，缺乏積極行動之下，此時進度只能說是原地踏步。

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座這周運勢表面平靜，但檯面下起伏劇烈，保持低調認真的態度，順順的調適好自己比什麼都重要。人際社交往來不算熱絡，但要當心小人從中作梗，與朋友的往來中盡量不要牽涉到金錢，避免因為財務出現心結影響原本不錯的交情。有對象的，近期感情上要更小心，可能發現自己與情人的價值觀並不合，需要花時間磨合與溝通。

獅子座 7.22~8.22

太陽、水逆的吉凶交錯之下，對獅子座來說也呈現福禍雙至的混亂過渡期，雖然獅子行動與效率向來一級棒，但近期多做多錯，意外狀況多得不得了，很可能被突如其來的機會或命運帶到預期外的轉角。多了金星的庇佑，感情之路頗為順遂，人緣增強的單身獅有機會在職場或是共同興趣、嗜好的群組中結識到不錯的對象。

處女座 8.23~9.22

面對水星逆行帶來的那股無名的壓力與窒悶感，處女座這周要面對的挑戰又更進階了，讓肩膀已經夠沉重的你隨時都想逃離。咬緊牙根之外，必要的生養休息也是調適自己、強大自己的方法，避免讓自己一直處在壓力臨界點。單身者感情上出現小桃花，抽空參加朋友們的聚會，有助於增加機緣。

天秤座 9.23~10.22

水逆8宮之下天秤座這周得把重點回歸基本，工作上不求表現突出，反倒是各種行政報表、固定庶務表格一定要更嚴謹小心，避免出槌找自己麻煩。除了粗心惹禍外，人際、感情在金星的照臨下有不錯的收穫，和情人的發展穩定前進，很多原本說不通的問題，也能夠在溝通和討論之後得到解決，兩人默契也會更上一層樓。

天蠍座 10.23~11.22

這周對天蠍座來說，「積極」就是屬於你的好運密碼，雖然事情又多又混亂，不過天蠍自帶冷靜的優勢，能比其它人更快速進入狀況，認真打拚有機會得到額外肯定與報酬，就算與長官、同事間某些尷尬的心結還未消除，但實力仍是不容小覷。愛情方面，兩人之間將有著穩定的成長和發展，透過彼此緊密的聯繫與分享，感情終究能往前跨越。

射手座 11.23~12.21

與其在工作上衝鋒陷陣，不如趁著水逆期間收斂野心，把注意力放回自身，射手座這周若得失心過重，將可能事與願違，不如把手放開，試著減少工作量，此時來自家庭或情人的溫暖也將為你帶來最大的好運力量。單身射手跟愛情的緣分還是差了一點點，目前的時間還不算成熟，不適合貿然採取行動，最好能先靜靜觀察一段時間。

摩羯座 12.22~1.19

總是把責任一肩扛起的摩羯座，在這段逆運百出的期間，要懂得適時的放過自己，就算有心想認真表現，但對於較難搞定的事容易感受到挫折，甚至懷疑自己，如果無法在短時間強大自己的信念，不如稍稍轉化心境，安排一小段時間讓自己喘口氣，建議你多找朋友出來聊天一解你心頭的鬱悶。感情上無心插柳，卻可能促成緣分。

水瓶座 1.20~2.18

水逆影響之下，理性的判斷容易受到情緒面的波動而有失公允，面對生活上重要的抉擇，水瓶座需要更為客觀，雖然整體運勢有些晦暗不明，但金星守護之下，這周感情倒是開出紅盤，單身的水瓶與心上人之間的距離愈拉愈近，將有感情的好消息，交往中的瓶兒，你的情人也是貴人，能為你提供客觀的建議。

雙魚座 2.19~3.20

內在的兩條魚兒呈現紛亂的情緒，特別是水逆期的這周，雙魚想法與行為有情緒化的傾向，一時衝動下就做了十分不智的決定，這周三思而後行可能還不太夠，最好沉澱下來，靜觀其變。單身魚兒在初夏季節桃花能量不弱，與周邊朋友互動頻繁，過程中也不乏曖昧流動，眼睛睜大點就會發現，緣分原來離自己這麼近！

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