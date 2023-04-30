母親節禮物送媽媽輕珠寶項鍊　萬元左右買到高質感，一起戴曬感情

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

再不到一個月就是2023母親節（5／14）了，正苦思要送什麼母親節禮物嗎？本篇特搜出幾個一萬元左右的輕珠寶項鍊，各有其特色與風格，挑一款送給敬愛的媽媽吧！

在眾多的飾品品項裡，項鍊大概是最不受穿搭、身形限制的品項了，單戴一件低調又不失優雅，與其他飾品相搭又能另打造出層次感。迎來2023母親節，聚焦在無需大傷荷包、萬元左右的質感輕珠寶項鍊，編輯推薦以下品項：

2023母親節禮物推薦：萬元左右項鍊

agete

帶有一分濃厚的歐洲古董韻味，agete擅常運用不同顏色的天然寶石來打造日常亮點配件。2023春夏之際所推出的新品系列，以一抹療癒的玉石綠／祖母綠彩寶貫穿全系列，雅緻細節推薦給穿搭風格偏向文藝、知性的母親們。

▲agete 10K祖母綠吊墜，NT$8,500。

ete

同樣來自日本，ete的設計偏向極簡，比較不受穿搭風格侷限，適合日常每天配戴。想幫媽媽購入鑽石，不一定要花大筆預算，ete的Brilliant系列就是一個不錯的選擇，小巧的0.02克拉點綴，低調卻依舊耀眼，可根據膚色挑選合適的鏈條顏色搭配。

▲ete Brilliant璀璨系列項鍊，NT$8,300起。

APM

來自摩納哥的APM，時以繽紛、高彩的設計來展現品牌獨有魅力，本季請到F1賽車手Charles Leclerc示範最新系列設計，為可愛的Yummy小熊軟糖系列演繹出不一樣的中性個性，百搭的銀色長鏈，推薦給穿搭風格偏俐落、中性的時髦媽咪們。

▲APM Saint-Tropez Yummy可調節銀珠鏈，NT$10,700。

Olivia Yao

有什麼比珍珠更能凸顯媽媽的優雅韻味呢？台灣在地輕珠寶品牌Olivia Yao，選用Akoya珍珠，溫潤又細緻的自然光澤，和方形月光石相互襯托出彼此的高雅，推薦給經典風格穿搭的媽媽們。

▲Olivia Yao月光石Akoya珍珠項鍊，NT$7,560。

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