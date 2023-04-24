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Dior幾何手環變窄了　男女都能駕馭玩疊搭

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▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴Gem Dior玫瑰金珠寶，展露時髦風格。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男、女都能駕馭的中性風格珠寶當紅，Dior的Gem Dior珠寶暨腕錶系列就是其一，今年再延伸出豐富款式，手環與戒指新添窄版款式，特別是手環有別於以往兩端開口設計，新一代是具有隱藏式暗扣的一體成形閉合式手環，並有未鑲鑽的白K金、黃K金與玫瑰金材質，為疊搭創造更多可能性。

▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）

▲男性亦能穿搭中性風格的Gem Dior珠寶。

由Dior Joaillerie 創意總監 Victoire de Castellane 操刀設計的Gem Dior系列，靈感源自未雕琢的寶石，由不規則的幾何圖案堆疊出摩登造型，7款全新手環有未鑲鑽、間隔鑲嵌與全鑲鑽的華麗款式，戒指也延伸相同概念亮相，此外，新增2款腕錶，分別是孔雀石和黃金與精鋼的搭配，以及青金石樣式，展現異材質結合與色彩之美。

▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）

▲Gem Dior鑲滿美鑽手環，未定價。

▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）

▲Gem Dior玫瑰金手環（左）240,000元，黃K金鑽石手環330,000元。

▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）

▲Gem Dior黃K金鑲鑽戒指（左） 118,000元，白金戒指 86,000元。

▲▼ Dior Jewel 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Gem Dior黃金精鋼孔雀石腕錶，530,000元。

Tiffany & Co.大破性別框架的Tiffany T、HardWear系列珠寶以及新作Lock手環，都深受時尚潮人追捧，近期最新形象廣告This Is Tiffany更是狂打巨星牌，邀請南韓天團BTS成員Jimin（朴智旻）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）演繹最新廣告，各自以最簡潔的黑白服裝搭配Tiffany T或HardWear鍊結珠寶，時髦極了。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany & Co.最新形象廣告This Is Tiffany由品牌代言人BTS成員Jimin演繹Tiffany T系列珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，1,155,000元。

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關鍵字：

Dior, Tiffany

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