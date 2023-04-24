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夏季以油養膚正好！盤點「輕盈美容油」，抹在肌膚秒吸收

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記者曾怡嘉／綜合報導

打破美容油等於的刻板印象，其實只要選對油，一年四季都適合以油養膚，不少女星都曾公開分享，美容油能讓保養更上層樓，盤點口碑美容油，讓你的肌膚好到發光。

肌膚屏障的角質層，主要由神經醯胺、膽固醇與脂肪酸所構成，而油類的成分中，富含脂肪酸及植物固醇，可幫助補充角質層所需的養分，替肌膚鎖住水分。挑選好油的關鍵在於質地是否親膚輕盈。選用輕盈的美容油，讓肌膚短時間內快速鎖水。油之所以能保水，是因「油封」填充角質間隙。除日常保濕補水程序，油類保養也是強化肌膚屏障的最佳助手。

美容油推薦

▲▼美容油盤點。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM 全能逆時活顏精露（贈送聯名玫瑰晶按摩刮痧板），30ml，3,950元。

加入10種珍稀天然植物油，同時搭配神經醯胺與維他命C，鎖水同時修護肌膚屏障。

▲▼美容油盤點。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 金緻再生奢光露，30ml，3,700元。

融合頂級精華與精油雙重質地，以千顆濃萃奢光金球完整封存6大植萃油，抹在肌膚上瞬間化開吸收。

▲▼冬日必學「暖肌油敷法」。（圖／品牌提供）

▲Melvita 摩洛哥堅果油，50ml，1,380元。

內含豐富脂肪酸，具有絕佳水合保濕功效，能幫助提升肌膚彈性與柔軟緊實。

▲▼冬日必學「暖肌油敷法」。（圖／品牌提供）

▲Sukin 無齡肌鎖水精華油，25ml，989元。

集結10種植物精油，滋潤卻輕透，保濕、緊緻、彈潤一次搞定。

▲▼冬日必學「暖肌油敷法」。（圖／品牌提供）

▲RMK W修護菁萃油，50ml，1,450元。

以油、水黃金比例處方打造的全方位修護保養油。

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關鍵字：

美容油, 夏季, 春夏

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