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少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

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▲▼ 營養師曝6大燃脂食物 。（圖／翻攝IG）

▲營養師分享6種燃脂食物幫助提升減肥效果。

記者張毓容／台北報導　圖／IG@babebani、達志示意圖

有句話說「每到連假胖3斤」，最近連假不斷，你是否也變胖了而想要趕緊瘦回來？或是減肥了一陣子，最近卻進入停滯期，少吃多動也沒瘦多少？知名營養師高敏敏就建議，可試著以高強度間歇運動搭配6種燃脂食物，雙管齊下提升減肥效果，就能打破停滯狀況，瘦到理想體重。

▲▼ 營養師曝6大燃脂食物 。（圖／翻攝IG）

首先高敏敏表示，高強度間歇運動能幫助讓燃脂效率、基礎代謝力和心肺、肌耐力都提升，使瘦身效果更好。而所謂的高強度間歇運動是讓身體在短時間內執行「爆發性訓練」，以「強、弱、強、弱」的方式交換實施動作，當高強度時，最高的心跳率會落在90～100之間；而做低強度時，最高的心跳率會落在60上下。

針對高強度間歇運動該如何執行？高敏敏建議可大略分為以下5個階段：

1.暖身很重要！首先先熱身5分鐘
2.熱身後即可開始跑步，先全力衝刺20秒
3.接著慢跑1分鐘
4.再全力衝刺20秒
5.慢跑1分種

每次運動重複3回，一週建議實施2～4次。

高敏敏也提醒，雖然高強度間歇運動好處多、效果佳，但比較不建議平時沒在運動的人突然激烈進行，可循序漸進實施。另外，像是孕中媽咪、年長者、有心血管疾病或體重過重者等也不適合。

▲▼ 營養師曝6大燃脂食物 。（圖／翻攝IG）

但光靠運動還不夠，減肥瘦身是3分運動、7分飲食，同時可多補充以下6種燃脂食物，才能幫助達到理想效果。

＃綠茶咖啡

咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶所含的兒茶素，都能幫助提升燃脂力。

＃薑

薑烯酚可以促進代謝、抑制食慾，幫助燃燒體內多餘的脂肪。

＃黑胡椒

黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、促進燃脂。

▲▼ ▲▼ 營養師曝6大燃脂食物 。（圖／達志示意圖）

＃燕麥片

燕麥含有豐富維生素B群，能幫助全身機能代謝。

＃小黃瓜

小黃瓜的含水量很高，可以幫助水份及鈉代謝。

＃辣椒

辣椒素具有幫助產熱、提高代謝的作用。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 燃脂食物, 飲食, 食物, 高強度間歇運動, 運動, 營養師, 高敏敏

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