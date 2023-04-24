CASIO聯手NISSAN王牌賽車　紅黑限量錶狂飆競速魂

▲EDIFICE與日本NISSAN的賽車NISMO合作推出2023年限量錶款ECB-2000NIS-1A，14,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下以競速感運動錶著稱的EDIFICE，與日本NISSAN的賽車NISMO合作，聯手打造2023年限量錶款ECB-2000NIS-1A，錶款被命名為NISMO MY23 EDITION寓意「2023年型號」，整體設計從NISSAN的Z系列王牌賽車23號獲得啟發，分鐘刻度23特別以紅色標示，呼應賽車號碼，也將車體上「Z」Logo融入上半部錶盤之中，每項小細節都顯露賽車細節與招牌元素，讓錶迷與賽車迷都熱血沸騰。

▲EDIFICE與NISMO 2023年限量賽車錶ECB-2000NIS-1A，全錶配色呼應彩車體由紅色逐漸轉為黑色的設計。

EDIFICE於錶上忠實重現NISSAN的Z系列王牌賽車23號風采，整只錶如車身從車頭紅色轉變成車尾黑色的特色，細看金屬錶圈邊緣有凸出銳利的曲線，源自車頂線也像極了日本刀造型，而面盤上除了紅黑雙色，還點綴賽車比賽中象徵警告的螢光黃色，NISMO的Logo則出現在錶背、錶帶環扣與包裝上；此錶款搭載Tough Solar太陽能充電系統，並可透過Bluetooth®藍牙連結與智慧型手機同步，搭配專屬App CASIO WATCHES掌握世界時間。

▲天梭表T-Race MotoGP™ 2023 限量版石英計時腕錶45mm，21,300元。（圖／天梭表提供）

天梭表（TISSOT）自2001年起擔任世上最具規模的摩托車錦標賽MotoGP™官方指定計時，每年推出限量錶做為紀念，今年發表限量8,000只的T-Race MotoGP™ 2023 限量錶，處處融入摩托賽車元素，包括紅色阿拉伯數字時標呼應MotoGP賽車競速號碼、錶圈靈感源自制動剎車盤和煞車卡鉗、錶殼側面猶如引擎冷卻散熱片、計時按把的造型來自車把等，而錶背鐫刻MotoGP™ 徽章，彰顯雙方緊密的合作關係。