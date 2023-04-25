如果《哈利波特》是「他」拍的會變怎樣？網友用AI把佛地魔變超有型！

記者王則絲／台北報導

還記得上回和大家介紹過，有一藝術家將《哈利波特》的經典片段，重新透過AI製作出虛擬的時尚世界，讓角色們穿上BALENCIAGA的服裝，並且全都變得更加精緻帥氣。這回《哈利波特》又再度成為AI創作者的素材，近日才華網友分享，如果由鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson）來拍攝《哈利波特》的話，會是什麼樣子呢？大概就是這樣的華麗吧？

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▲才華網友運用AI技術製作出想像中導演魏斯安德森版本的《哈利波特》。（圖／翻攝自IG，以下同）



鬼才導演魏斯安德森經典作品包括《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《月昇冒險王國》⋯⋯以及《法蘭西特派週報》，新作《小行星城》將在今年6月上映，其電影作品風格強烈，獨特的視覺美學讓觀眾深深被吸引，他喜歡用繽紛顏色、對稱美學以及經過大量後製的場景，來創造超現實的畫面。

近日一位才華網友＠panoramachannel在社群分享運用AI繪製的《哈利波特》主題創作，他巧妙注入了導演魏斯安德森熱愛使用的構圖手法、服裝元素與配色等細節，讓《哈利波特》變成了充滿魏斯安德森靈魂的模樣，連角色的容貌也做了微調，但依舊讓影迷們一眼認出。

魏斯安德森版本的《哈利波特》中，不只哈利波特、榮恩、妙麗都換上繽紛亮麗色的服裝，連鄧不利多似乎也放下矜持，穿上鮮艷的粉紅色花紋長袍，戴著一副大墨鏡彷彿還彰顯身份地位，其中佛地魔的轉變可說是超用心，佛地魔身上復古配色的西裝，消弭了他原先角色的陰沉，連背後的密室大蛇都化為粉紅色，超現實的畫面果然很有魏斯安德森的風格。