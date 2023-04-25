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營養師教你聰明吃牛肉，「部位別」熱量營養圖鑑一次看

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▲▼牛肉熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/王品牛排）

▲吃牛肉時要挑對部位，讓你吃得健康滿足又不怕胖。（圖／翻攝自FB/王品牛排）

記者曾怡嘉／台北報導

你喜歡吃牛肉嗎？營養師高敏敏分享，牛肉雖然是優秀蛋白質，但一樣是牛肉，各部位熱量脂肪大不同，想要吃得滿足又不發胖，營養師教你這樣選部位才對，一次公開牛肉饕客必收藏的營養圖鑑！

營養師高敏敏表示，牛肉含有大量肌氨酸、維生素B6 對於人體好處多多，但是營養之餘，也要教導大家如何挑對部位，同時這樣吃才不會帶給身體多餘負擔。

#挑選少油部位

在外點餐，建議可以選擇菲力，也就是牛的腰內肉，因為這個部位運動量少、肉質最軟嫩好吃，而且油脂含量低。

#切除肥肉部分

吃肥肉並不會增加飽足感，只會增加熱量，建議食用時可以將肥肉切除。

#烹調方式很重要

牛肉建議可以使用川燙、乾煎、烤等方式，只要再加點海鹽和天然香料就很美味，記得不要加醬汁，醬汁的熱量往往比想像還高。

除了以上要點，她也提醒，在外吃肉也盡量以吃全熟為主，也可以以其他蛋白質食物來替代高油脂肉品，建議「豆魚蛋肉」均衡攝取，喜歡吃肉也別忘了要搭配蔬菜水果，這樣才能營養均衡。

▲▼牛肉熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲後腿肉、牛腱的熱量最低，五花肉油花多、熱量高，攝取要注意份量。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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關鍵字：

牛肉, 部位, 營養, 熱量

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