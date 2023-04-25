好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

編輯／Lily

別人常說「氣場」，代表你和別人第一次見面，你給別人的感覺，有人氣場強大，可以震懾住人，也有人看起來就是天生親和，讓人忍不住想接近，你讓人感到嚴肅還是放鬆，取決於你的氣場，《小紅書》一個測驗就能秒測出你的氣場、實測的都說準！

#哪一株是你最喜歡且想放在家裡的植物呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

選擇A的你

你天生有很強的控制欲，希望別人都聽你的，有種天生領導者的風範，可能是個性使然，你很容易和別人打成一片，所以大家都喜歡和你交流，成為領導者對你而言是很輕鬆自然的事情。也因為你八面玲瓏，有時候堅持一下自己意見也不是壞事，別怕因為得罪人就忘了初心。

選擇B的你

你外表讓人喜歡，從小就是大家注目的焦點，尤其是在異性的眼中，氣場更是格外突出，也因如此，不管你對另一半的挑選，或是基本的日常打扮，都很有獨到的眼光與欣賞力。提醒別因為自己外貌出眾就心浮氣躁，真正的美應該是從內散發之外，記得有時間要多充實自己。

選擇C的你

你天生少一根筋，是能為大家帶來歡樂的開心果，你在自己的世界裡開心做自己，懶得和別人耍心機，大家有什麼好事都會算你一份，個性可愛很討人喜歡。提醒有時候也要多一點心思，以免被別人利用而受傷害，並不是每個都像你一樣單純善良。

選擇D的你

朋友們都覺得你自帶仙氣，性格溫柔又不多話，讓人覺得你氣質出眾，在這種人人搶著表現的競爭社會中，你就好像一股清流。而這個特質是優點也是缺點，你太過於與世無爭，別人又會覺得你不求上進，有時候表現積極一點的態度，也是件好事。