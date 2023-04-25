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萬寶龍致敬梵谷用上細工鑲嵌與彩寶　頂級款鋼筆逾627萬

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▲▼梵谷鋼筆畫作 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款8鋼筆取材自梵谷名作《麥田群鴉》，約6,270,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與藝術淵源深厚的萬寶龍（Montblanc），在藝術贊助系列（Patron of Art）書寫工具推出30年後正式落幕，取而代之的是大藝術家系列（Masters of Art），將焦點從支持藝術發展的人物轉移到藝術大師，第一位致敬的對象是荷蘭後印象派畫家、表現主義先驅梵谷（Vincent van Gogh），品牌與位於阿姆斯特丹的梵谷博物館合作，推出5款限量鋼筆，當中數量最少的限量款8，取材自梵谷作品《麥田群鴉》，將藍天和筆觸風格轉化為筆身主視覺，筆蓋上手工鑲嵌細工珍珠母貝、梧桐木、鬱金香樹、甲蟲鞘翅和稻草等，周圍飾以鑽石、藍寶石與帕拉伊巴碧璽，身價約627萬元。

▲▼梵谷鋼筆畫作 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款90鋼筆，反映其作品《麥田豐收》呈現的普羅旺斯風光，約1,430,000元。

▲▼梵谷鋼筆畫作 。（圖／公關照）
▲萬寶龍大藝術家系列向文森梵谷致敬限量款4810鋼筆讓人聯想到他的名畫《向日葵》，119,200元。

萬寶龍紀念梵谷的大師藝術家系列另外4款書寫工具，也從他的名畫取材，例如限量款90鋼筆重現他的作品《麥田豐收》呈現的普羅旺斯風光，並向他的厚塗法致敬；最入門的限量款4810鋼筆與鋼珠筆，黃與橘色調讓人聯想到他的名作《向日葵》與普羅旺斯的麥田，筆身圓環上鐫刻了「Vincent」簽名字樣，旁邊的「1888」字樣則紀念他移居阿爾勒的年份，陽光燦爛的氣息還延伸至品牌招牌的六角白星，難得Logo星星變成黃色了。

▲▼梵谷鋼筆畫作 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大藝術家系列向文森梵谷致敬#146筆記本，2,700元。

為搭配書寫工具，萬寶龍同時推出靈感源自梵谷畫作《麥田裡的收割者》風景圖案筆記本，特別以立體印花製作彰顯他的厚塗風格，而墨水靈感源自他的名作《盛開的杏花》，呈現綠松色，另有袖扣可供選擇。
 

▲▼梵谷鋼筆畫作 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大藝術家系列向文森梵谷致敬50ml墨水，1,300元。

梵谷的作品在國際拍賣市場上炙手可熱，上周蘇富比（Sotheby’s）在台北展出梵谷於1887年夏季完成的畫作《戴布雷農舍前的花園》，是此作品首度公開展出供收藏家近距離鑑賞，5月16日將登上紐約現代藝術晚間拍賣，估價逾613,060,000元起。

▲▼梵谷鋼筆畫作 。（圖／公關照）

▲蘇富比將於5月16日拍賣梵谷《戴布雷農舍前的花園》，估價約613,060,000元起。（圖／蘇富比提供）
 

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