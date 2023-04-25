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小CK熱賣Kao包、啾啾拖鞋都是環保材質製成！PEDRO拍絕美廣告致敬大自然

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記者王則絲／台北報導

小資女孩們心頭好CHARLES & KEITH（簡稱小CK），每年都會固定推出環保膠囊系列，今年春夏系列中環保材質的比例更提升，包括熱賣Kao包、可愛「啾啾拖鞋」⋯⋯皆是採用環境友善材質製成的「綠色」單品；PEDRO響應日前的世界地球日，特別推出「rePEDRO」系列新品，祭出絕美的形象廣告，宣揚「向大自然致敬」的理念。

越是快消的品牌，落實環保的責任便越大，而消費者們隨著近年環保意識高漲，也越趨關注購買商品的材質與製造過程。CHARLES & KEITH作為平價鞋包知名品牌，領銜與國際環保組織塑膠銀行合作，防止海洋受到塑膠垃圾的汙染，並協助增進廢棄物回收站的女性工作人員生活福祉。

▲Charles & Keith、Pedro。（圖／品牌提供）

▲Charles & Keith、Pedro。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH  Koa 方釦肩背包及澎澎蝴蝶結粗跟拖鞋。（圖／品牌提供）

今年春夏CHARLES & KEITH也大大提升環保再生材質運用的比例，包括熱賣的Kao方釦包、新款Alcott 絲巾鍊條腋下包，以及本季的可愛焦點「啾啾拖鞋」系列，皆是由環保聚酯纖維製成；手提菱格鍊帶包、Perline 硬殼手提包、小花珍珠涼鞋、透明粗跟鞋⋯⋯則使用了製作過程更為乾淨、減少有毒物質汙染的「水性PU皮革」製成。

▲Charles & Keith、Pedro。（圖／品牌提供）

▲Charles & Keith、Pedro。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH Perline 硬殼手提包、小花珍珠涼鞋。（圖／品牌提供）

高端輕奢路線的PEDRO，去年（2022年）底12月才於台北101購物中心開設台灣首間門店，簡約、質感的設計風格，現已擄獲了許多新粉絲。為響應日前的世界地球日（4/22），PEDRO特別推出「rePEDRO」系列，邀請韓國攝影師Min Hyun-woo，以他的藝術視野拍攝絕美的新形象廣告，展現「與大自然親密接觸」的意象。

▲Charles & Keith、Pedro。（圖／品牌提供）

▲PEDRO rePEDRO系列形象廣告。（圖／品牌提供）

系列皆帆布和超細纖維為主要材質，其中超過50％是由再生棉花和聚酯纖維製成，色彩則汲取大自然為靈感，調和出百搭中性色調的米、黑色與清新檸檬綠；實用的大尺寸帆布托特包以菱格紋縫線細節增添現代氣息，附帶可拆卸的環保杯套提帶，對於每天在外需要一杯飲料的朋友們來說特別貼心。

▲Charles & Keith、Pedro。（圖／品牌提供）

▲Charles & Keith、Pedro。（圖／品牌提供）

▲rePEDRO帆布托特包。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

CHARLES & KEITH, 小CK, PEDRO

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