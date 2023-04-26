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最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

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▲星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲最難追星座 。（示意圖／IG@sbsdrama.official）

編輯／Ann

每個人對於感情的態度都差很多，許多人偏好實際層面，因此對浪漫招數非常過敏，堪稱難追到極點，雖然一開始難接近，但是愛上後超專一，看看「最難追星座 」你上榜了沒！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座在感情上是出了名的被動，很有可能別人走完99步，他們才剛開始第一步，與其說巨蟹不好追，不如說他們習慣把自己的心靈封閉起來，不太喜歡展示給外人看，而且過去的傷口也會造成巨蟹面對感情小心翼翼。就算是遇到了再喜歡的人，巨蟹也會用一種隨緣態度，寧可等待感情到來，也不願意自己抓緊。

Top 2 水瓶座

水瓶座是藏得很深的星座，有時候就算是喜歡的人已經出現在面前了，他們的表現竟然跟平常一模一樣，完全不會洩露半點自己的心意，更別說是被人追求了，水瓶完全不讓人猜出心情，讓大家都蒙在鼓裡。簡單來說，水瓶不喜歡在感情上浪費時間，不過真正追到後，水瓶也是很專一死心塌地的。

Top 1 金牛座

金牛座是一個矛盾的星座，你越死命追求、他躲得越遠，就算喜歡對方也裝得高高在上，因為他們很害怕被人掌握得死死的，金牛希望按照自己的步調行事，所以在感情方面非常保守，相對來說金牛也是很念舊的星座，一些浪漫的花招完全不管用，比較偏好一步一步慢慢來，很有自己的堅持。

 ►「不適合走入婚姻」星座Top 3！　第一名有自由靈魂最難被馴服

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 水瓶座, 金牛座

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