9m88：「只要為自己做的事負責任，不後悔做的決定，都是勇敢做自己」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

曾幾何時，她在四年間接連推出了《平庸之上》、《9m88 Radio》兩張叫好又叫座的專輯，中間甚至主演了一部電影，也已經踏上台灣流行音樂的最大舞台，入圍第31屆金曲新人獎，且在第33屆金曲獎上演唱並展現更加耀眼迷人的魅力。

「Joanne 她唱爵士樂卻沒有紅」，但是，9m88無疑已成為台灣新一代最具代表性的女歌手之一。

擁抱自我本色

9m88在三月發表的最新作品是首翻唱單曲，張雨生的〈若我告訴你其實我愛的只是你〉，為了今年的《想你到月球｜張雨生特展》而製作演唱。這首歌是張雨生最後一張專輯的最後一首歌，不是他最熱門的歌曲，也不是輕易就能琅琅上口的情歌。但是，這首帶著節奏、有點Funk又有點R&B的小品，正好打在9m88的演唱甜蜜點上，她邀來紐約The New School的同校前輩黑田卓也feature演奏小號及薩克斯風，將這首歌演繹出雋永又時髦的當代風味。

「我覺得這首歌很有意思，對我來說它不是一首情歌。」說到歌曲吸引她的原因，9m88細細解釋：「說它是情歌也好，或對自己的精神喊話也好，它有種『擁抱自己本色』的感覺，好像再重新去看自己、告訴自己我是誰、愛護自己的感覺。希望大家聽這首歌的時候，會重新跟自己開始對話。」

熟悉9m88的人都知道，她原本在大學念服裝設計系，甚至曾到吳季剛的紐約工作室實習，後來毅然決定轉換跑道，聽從內心熱愛的聲音開始學音樂。她說：「只要為自己做的事負責任，不後悔自己做的決定，都是勇敢做自己。」如今回過頭看，當初下的這個決心依然是最重大的一個。「我很謝謝當時的我願意下這個決定，多多少少會有一點可怕，但是在那當中去探索後，就發現自己做得到。」

對自己的探索

從旁觀者的角度來看，她的確用音樂證明了自己的決定。而除了出色的音樂成績，她也不停止地摸索著其它面向的自己，例如出演電影《我沒有談的那場戀愛》，又例如她的Podcast「9m8lah8lah」。她坦言：「在當歌手幾年之後，覺得不想只專注在自己的創作，也想知道其他創作者在做些什麼。」於是她踏出舒適圈，開始自己做Podcast訪問其他創作者，開啟這個既是探索別人也重新了解自己的挑戰。「我比較容易活在自己的腦袋中，想自己的創作、自己的事情，但是後來覺得，你要對別的事物跟別的人感興趣，雖然這件事光想就很累，但是當你真的做了，跟人有來來回回的互動時真的很有趣。」她這麼說。

過去一年對9m88是充滿收穫的一年，不僅推出第二張專輯《9m88 Radio》，她也隨著落日飛車展開一連串的國外巡演。這是一趟對她來說意義深刻的旅程，能夠表演給不同的人聽是幸福的，此外，她也體會到：「live表演真的是很重要的一環，如果想成為一個好的歌手、表演者，巡迴是個重要的必經之路。」

因為無法預測觀眾的反應，所以有了未知的樂趣，對著一場場不同文化的受眾，她才知道自己還能做更多的什麼。9m88笑說，最喜歡看到台下的觀眾跟著起舞，但即使遇到安靜的觀眾也不會覺得怎麼樣，也有年輕的小朋友跟著家人一起來，各種情境都有好玩之處，「看到不一樣的人，適時地做改變，那個挑戰對我來說是有趣的。」

30代的自在

剛爆紅時，她正好在20代的後段，如今跨過30這個數字，也在音樂事業上站穩腳步，9m88對於30歲有著很獨到的見解。「我覺得30歲很像新的20歲。」她接著說：「會愈來愈知道自己是誰，愈來愈熟悉自己的方式，愈來愈知道怎麼跟這個世界互動，我自己的感覺就是愈來愈自在。」小時候的她以為30歲就是長大了，現在才發現30歲還有更多東西可以學、可以探索。如果有歌迷也剛踏入30代，她想分享：「可以多花一點力氣釐清自己是誰，20幾歲的我一直想向外探索，30歲則是一個轉捩點，可以檢視自己經歷過什麼，梳理一下自己的狀態。」

問起她如何慶祝30歲生日，9m88記得辦了一個派對，只希望大家一起開開心心地過，「大家快樂我就快樂，長大以後的生日比較像這樣。」接著她又補充：「我記得過得滿開心的那天，應該很快就醉了啦。」

四月她前往美國科切拉音樂節，這回不登台演出，只是做個享受現場音樂、現場表演的聽眾。除了去支持落日飛車的舞台，她也說能看到Frank Ocean、Rosalía和BLACKPINK等等藝人令她興奮又期待。「我還是很喜歡看表演的，看大家在舞台上怎樣呈現，累的時候會做些什麼，這些細節都很有趣；也覺得台上的人需要給他們鼓勵，幫他們歡呼、跟著一起唱，都很好玩，我都很樂意。」

在拍攝現場，9m88一會拿著道具麥克風，一會站上我們為她打造的旋轉舞台，攝影棚彷彿真變成她的主場舞台。不能否認的是，她身上有著某種特質，吸引人跟著進入她當下的狀態。她神色煥然地談著表演、談著自我、談著音樂，不難感受到，無論台上台下，對9m88而言，這都是最好的時光。

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