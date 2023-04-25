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朴敘俊、IU帥美合體亮相！BTS柾國「妹妹頭短髮」造型萌翻搶走焦點

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記者王則絲／台北報導

由朴敘俊和IU（李知恩）合作主演的新電影《Dream》24日舉行VIP首映會，不只主演朴敘俊和IU帥美合體出席，現場有眾多圈內好友都到場支持，展現兩人的好人緣，其中BTS成員V（金泰亨）和柾國（Jung Kook）的現身更是搶走不少焦點，尤其柾國頂著齊劉海、耳下短髮的新造型亮相，反差的可愛萌感在韓網引發暴動。

▲DREAM發佈會。（圖／翻攝自IG、微博）

▲DREAM發佈會。（圖／翻攝自IG、微博）

▲朴敘俊、IU主演電影《DREAM》於日前舉辦VIP首映會。（圖／翻攝自IG）

朴敘俊於首映會上梳起乾淨油頭，搭配花呢西裝帥氣出席，IU則是以俏皮可愛的黃色針織衫搭配裙裝，一展獨特的仙氣美貌，兩人於演藝圈的人緣都非常好，劉仁娜和金秀賢以摯友身份前來相挺IU，朴敘俊則是因另一部作品《京城生物》，邀請合作夥伴韓韶禧到場參加，另外，說到好友更不能忘了他的「Wooga Family」，包括崔宇植、朴炯植與V都力挺出席。

不過活動上，V與柾國兩人一同走上台，一出場便讓大批媒體閃光燈猛閃，不只是因為兩人的神仙顏值，更是因為柾國亮相他的新髮型，換上妹妹頭瀏海與耳下短髮的他，瞬間變得親切可愛起來，尤其是在鏡頭前害羞、笑起來的萌樣，讓網友們紛紛被電翻，意外搶走了焦點。

▲DREAM發佈會。（圖／翻攝自IG、微博）

▲DREAM發佈會。（圖／翻攝自IG、微博）

▲DREAM發佈會。（圖／翻攝自IG、微博）

▲（左）V與（右）柾國也現身，搶走現場焦點。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

朴敘俊, IU, DREAM, V, 金泰亨, 柾國, Jung Kook

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