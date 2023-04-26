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SOGO母親節全館8折起　SAINT LAURENT進駐復興館最高回饋14％

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▲SOGO 。（圖／業者提供）

▲遠東SOGO百貨台北店母親節檔期為期16天 。（示意圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

遠東SOGO百貨台北店母親節檔期為期16天，4月29日至5月14日全館各業種祭出化妝品/香氛/服飾滿5000送400元電子抵用券、指定精品滿20000送2000元電子抵用券、大家電滿10000元送500元電子抵用券。值得一提的是，復興館精品表現依然強勁，還將迎來SAINT LAURENT進駐，指定銀行最高回饋14%，業者喊話全台業績目標達33億元。

業者表示，因Sogo BR4 復興館有國際級精品支撐，今年第一季達到2位數成長，4、5月買氣已經完全復甦，母親節檔期特別看好旅遊商品、高端香氛、精品以及輕奢領域。4／28復興館將迎來SAINT LAURENT進駐，活動期間指定精品滿2萬送2千及合併國泰世華CUBE卡銀行活動，最高達14％回饋；忠孝館8F/9F家電寢具迎來全新改裝，滿額達指定門檻贈電子抵用券，最高回饋超過20%，是市場上最便宜。

▲SOGO 。（圖／業者提供）

▲忠孝館快樂購卡來店禮，5月4日至5日累計滿1000元贈「NARUMI幸福果實帆布包」 (限量3000份)。（圖／業者提供）

▲SOGO 。（圖／業者提供）

▲復興館SHISEIDO國際櫃 NO.1乳霜王組 優惠價2520元（限量15組）。（圖／業者提供）

天母SOGO今年首度將黃金納入滿5,000元送400元享8%優惠，合併國泰CUBE卡4%回饋及銀行禮遇，最高回饋13%。另外，節能家電回饋16%，還享有政府補助最高5,000元，民眾把握母親節購入電器相對划算。由於是解封後首次母親節，業者透露目前天母店餐廳已經訂位8成滿，相較以往更加熱絡。

▲新光三越 。（圖／業者提供）

▲新光三越滿仟送仟點首度延長為一周 。（圖／業者提供）

同時，新光三越母親節檔期全面擴大商品及促銷回饋陣容，滿仟送仟點首度延長為一周，會員獨享首七日（4／27至5／3）全館單筆滿仟贈仟點、名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬元送4,000點skm points，此外普發加碼6,000變7,000也在此波好評再登場。

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關鍵字：

遠東, SOGO, 百貨, 母親節

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