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好萊塢巨星淪搶錶慣犯！　萊恩葛斯林演TAG Heuer大片耍幽默

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▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲萊恩葛斯林在TAG Heuer Carrera 60周年短片《The Chase for Carrera》飾演搶錶的電影明星。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）慶祝賽車魂的Carrera計時腕錶問世60周年，大手筆以好萊塢拍電影規格，邀品牌大使萊恩葛斯林（Ryan Gosling）、女星凡妮莎拜爾（Vanessa Bayer）、《子彈列車》導演David Leitch共同演出，由導演Nash Edgerton拍攝約5分鐘的動作喜劇《The Chase for Carrera》，飾演大明星的萊恩葛斯林在片中拍完片竟不歸還TAG Heuer錶給扮演道具師的凡妮莎拜爾，而且他還是搶錶「慣犯」，兩人上演刺激的飛車追逐戰。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera 60周年短片《The Chase for Carrera》中，女星凡妮莎拜爾與萊恩葛斯林上演刺激的追逐戰。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲共同演出TAG Heuer大片的萊恩葛斯林（左起）、女星凡妮莎拜爾、《子彈列車》導演David Leitch與導演Nash Edgerton出席倫敦發布會。

在《The Chase for Carrera》短片中，萊恩葛斯林戴著TAG Heuer最新Carrera Glassbox拱形計時腕錶，配有「Glassbox」之稱的弧形藍寶石水晶玻璃錶鏡，流暢的環繞於錶圈邊緣的測速刻度，搭配藍色面盤與藍色小牛皮錶帶，出眾設計讓他愛不釋手，在片中不惜占為己有，開著跑車「落跑」，飾演道具師的凡妮莎拜爾則盡責的追討錶款，鏡頭定格照到她所戴的錶款，也是TAG Heuer新作粉紅面盤的Heuer Carrera 日期36毫米自動腕錶。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer品牌大使萊恩葛斯林戴Carrera Glassbox 拱形計時腕錶藍面腕錶。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶藍面款，212,000元。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲凡妮莎拜爾在影片中戴TAG Heuer粉紅面的Carrera日期36 毫米自動腕錶，104,300元。

萊恩葛斯林不僅在TAG Heuer短片中展現冷面笑匠功力，他與女星「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）演出的真人版電影《芭比》也令人期待，從官方釋出的部分預告，可見扮演芭比的完美男友「肯尼」的他，頂著金髮、穿著鮮豔的粉紅與綠色線條敞胸裝，大露線條分明的精壯身材。

▲▼ 電影芭比 。（圖／翻攝IG）

▲萊恩葛斯林演出真人版的電影《芭比》將於今年暑假上映。（圖／翻攝barbiethemovie）

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, 芭比, 萊恩葛斯林

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