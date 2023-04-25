「毛怪絨毛手機殼」手感療癒爆棚！「驚嚇專員安全帽」化身耳機殼巨Ｑ

記者王則絲／台北報導

迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》乘載了許多人的童年回憶，即使長大了也是心目中經典的怪獸電影，近日CASETiFY宣布推出以Pixar《怪獸電力公司》為主題的聯名系列，其中「毛怪絨毛手機殼」彷彿直接移植了毛怪的皮毛，手感極療癒，而「驚嚇專員」專用的安全帽則化身為耳機殼，超可愛的外型令粉絲們凍未條。

▲CASETiFY 推出迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》聯名系列。（圖／品牌提供）



CASETiFY不間斷的推出各式聯名系列，不讓大家的荷包有休息的時間，近日宣布攜手Pixar《怪獸電力公司》推出聯名系列，推出巨可愛的「毛怪手機殼」，以藍色、紫色的絨毛製作出毛怪的招牌「髮色」，超長絨毛手感彷彿能直接摸到毛怪本人！

▲CASETiFY 推出迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》聯名系列。（圖／品牌提供）



聯名系列另一款帶來電影中大眼仔麥克華斯基，所配戴的驚嚇專員「安全帽耳機殼」，這回安全帽守護的不是大眼仔的腦殼，而是各位的AirPods Pro，可愛的造型讓皮克斯迷們好想收藏，該系列將於4月27日於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。

《怪獸電力公司》時至今日人氣依然非常高，除了CASETiFY找上門，近日台灣的時尚環保杯品牌「良杯製所Oolab」，也帶來了「怪獸出沒系列」環保杯，以怪獸大學為設計主軸，伴隨著年中越趨濃厚的畢業氣息，推出２款750ml透明雙層隨行杯、２款850ml陶瓷易潔層吸管杯、２款防潑水杯用提袋，以及２款大眼仔與毛怪限定款吸管套。

▲良杯製所Oolab「怪獸出沒系列」於4月、5月接連兩波上市。（圖／品牌提供）