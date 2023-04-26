新光三越母親節4／27登場！　首7日滿千送千點、精品咖啡扣點免費換

記者鮑璿安／台北報導

新光三越母親節最狂回饋陣容自4／27起登場，為期18天，會員獨享首七日（4／27至5／3）全館單筆滿千贈千點、名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬元送4,000點skm points，普發加碼6,000變7,000活動再次登場，業者表示全台母親節檔期業績目標達到45億元。

▲新光三越母親節檔期使用skm pay單筆最高滿6,000送1,000元電子抵用金 。（圖／業者提供）

新光三越母親節檔期促銷回饋陣容著重於skm pay，使用skm pay單筆最高滿6,000送1,000元電子抵用金、還有首七日skm pay獨享聯名卡滿萬送200、skm pay綁定zingala銀角零卡單筆滿3,000元送300中租Coin、11大銀行滿額禮等多重回饋。而回饋後的點數，更可扣點兌換美國品牌FELLOW頂級咖啡器具、日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE、CAFÉ!N精品咖啡豆等品項；甚至扣1.2萬點就可兌換「室內冷氣清洗」、「單人居家鐘點清潔」，以最實際的居家服務犒賞母親。





▲FELLOW EKG電子溫控手沖壺以skm points45,000點免費兌換。（圖／業者提供）

今年更擴大規模打造《超級品牌週》，延攬潮流3C迷最愛的[i]Store，時尚家電首選Dyson、roborock、恆隆行、集雅社，休閒運動夯牌NIKE，保養控最愛LANCOME、ESTEE LAUDER等，獨家推出5折商品與8折品牌優惠券。

▲超級品牌週dyson Gen5Detect™Absolute無線吸塵器特價24,900元，原價28,900元（86折）。（圖／業者提供）

犒賞媽媽鎖定「五大趨勢禮品」



新光三越歸納上半年流行趨勢，彙整母親節「五大趨勢禮品清單」，包括精品最新包款、搭上金價上漲熱潮送最保值的珠寶金飾，以及潮流運動單品、紓壓家電3C、美妝香氛新品，照著購入就沒錯。









▲BOTTEGA VENETA MINI SARDINE 編織羊皮斜揹包， 推薦價99,400元 。（圖／業者提供）





▲點晴品 Gin 足金項鍊， 推薦價21,100元起 。（圖／業者提供）

▲VIVA HEART ELEY KISHIMOTO FLASH聯名球桿袋 特價17,000元 原價21,260元（8折，新光三越獨家） 。（圖／業者提供）



▲OSIM uDream pro五感養身椅 特價218,000元 原價268,000元（81折，新色上市） 。（圖／業者提供）



▲ESTEE LAUDER 微分子肌底原生露櫻花輕盈版原生美力限定瓶200ml 推薦價4,450（全台首賣） 。（圖／業者提供）

業者表示，今年來客數明顯回溫，尤其以服飾、餐飲方面表現相當亮眼，達到雙位數成長，歸功於疫情趨緩下社交生活回歸，民眾聚餐比例變多。

新光三越線上線下同步回饋讓民眾買個夠，skm online 4／27（四）至5／14（日）會員獨享全站單筆滿3,000送2,000點skm points、名品／珠寶／大家電／法雅客／Apple單筆滿1萬送4,000點skm points，首日必搶LA MER海洋拉娜1+1乳霜分享日及話題美妝新品、TOM FORD高級訂製四格眼盤&絨霜唇萃金箔唇膏組等。

母親節購物最划算： https://www.skm.com.tw/s/kDREkHgj

超級品牌週全推薦： https://www.skm.com.tw/s/XgmTY10R

精品咖啡集點送： https://www.skm.com.tw/s/2EK6d88i

加入會員優惠訊息秒入手： https://www.skm.com.tw/s/m2OHTim9

綁定skm pay 優惠享不完： https://www.skm.com.tw/s/v6uzG14B

skm online 24小時不打烊： https://www.skm.com.tw/s/oDL2hp4X