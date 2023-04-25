ITZY露美腿纖腰秀運動風　唯一包緊緊彩領靠粉紅G-SHOCK突圍

▲G-SHOCK品牌大使ITZY全員以運動風裝扮拍攝春夏形象照。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女團ITZY今年初成為CASIO旗下G-SHOCK品牌大使，近日5位成員禮志、Lia、留真、彩領和有娜均換上休閒運動風格服裝，搭配G-SHOCK縮小尺寸、顏色豐富的新錶展現青春氣息，當中一身高領綠色上衣與長褲的彩領雖然不像其他團員露美腿與纖腰，但包緊緊的她靠粉紅色錶殼、錶帶配亮綠色面盤的GMA-S2100BS腕錶吸睛，成功突圍。

▲彩領佩戴G-SHOCK粉紅色的GMA-S2100BS-4A腕錶非常吸睛。

▲G-SHOCK配色鮮豔的GMA-S2100BS-4A腕錶，3,600元。

以短褲造型大秀美腿的Lia與留真，則戴上G-SHOCK半透明錶殼配金色面盤的GMA-S110SG與GMA-S120SG腕錶，讓過往陽剛強悍的錶款在視覺上更輕盈，適合炎熱夏日穿搭；禮志與有娜則戴上G-LIDE運動系列新錶GLX-S5600，外觀設計靈感源自懷舊沙灘，採用霧面材質創造復古風，並搭配環境友善的生質塑膠錶帶，而功能具潮汐圖和月球數據，滿足衝浪愛好者。

▲Lia（左）與留真分別戴上透明感的GMA-S110SG-7A腕錶4,500元、GMA-S120SG-7A腕錶4,500元。

▲半透明配金色面盤的G-SHOCK GMA-S110SG-7A腕錶，4,500元。





▲禮志（左）搭配G-SHOCK綠色GLX-S5600-3腕錶3,200元，有娜則戴上褐色的GLX-S5600-4腕錶3,200元。



ITZY也是新加坡輕奢時尚品牌CHARLES & KEITH（暱稱「小CK」）的全球形象大使，5位團員近日背上與品牌第二波限量聯名「ITZ MINE系列」包款，參與設計的她們挑選帆布材質為基底，搭配棕色皮革元素飾邊，附上雙提把與短背帶增加實用性，樣式有大型、小型、超迷你的Astra帆布包，可隨穿搭風格或對包款容量實際需求選擇適宜的款式。

▲ITZY一起秀與CHARLES & KEITH第二波限量聯名「ITZ MINE系列」大型、、小型、超迷你的Astra帆布包。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）