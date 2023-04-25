氣質星媽出列！　宋芸樺遺傳媽咪高顏值　

▲Pandora邀宋芸樺和媽媽同框，為母親節系列拍攝形象照。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

母親節將至，丹麥品牌Pandora與奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）不約而同請到星媽上陣，與明星兒女一同在鏡頭前示範母親節主打首飾。Pandora請宋芸樺與獻出時尚照處女秀的媽媽同框，宋媽媽毫不怯場，自在隨著音樂搖擺，讓宋芸樺又驚又喜，表示：「雖然我是家中獨生女，但媽媽就像是我的姐姐一樣，很親密無話不談！」也不難發現她的高顏值從何而來，完美遺傳自媽媽。





▲宋芸樺與媽媽感情緊密，無話不談。

宋芸樺與媽媽都穿上成套西裝，梳著相似的髮型，一同配搭Pandora Moments系列首飾，獻給媽媽的設計以愛心造型為主，包括銀珠光心形雙飾牌吊飾、「Mum」密鑲寶石短項鍊等甜蜜款式；兩人另一套造型則搭配大自然主題的Timeless系列，葉片與花卉樣式首飾點綴晶亮寶石，為整體造型增添光彩。





▲Pandora珠光心形雙飾牌吊飾（左）2,480元，雙色金屬愛意交織雙墜吊飾2,480元。

▲Pandora璀璨浮游花墜飾短項鍊，6,880元。

施華洛世奇則邀高爾宣與擔任國中老師的媽媽，一起疊戴閃亮飾品展現時髦風格，高爾宣亮出手臂的刺青說：「媽媽的名字剛好有『蘭』字，所以我在肩膀上刺了一束蘭花，一開始想刺的原因是刺這個媽媽一定會心軟接受，但長大後覺得我本來就應該把照顧媽媽的責任扛在肩上，照護好她以後的日子對我來說是最重要的事！」





▲高爾宣在媽媽旁做出調皮表情，一起示範施華洛世奇母親節首飾。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



▲施華洛世奇Gema 520藍色心形手鍊，3,450元。

而演藝圈漂亮姊妹花許路兒與許維恩，也為施華洛世奇拍攝母親節形象照，因為許路兒對許維恩而言不僅是姐姐、也像媽媽給予她支持，感情如閨蜜的兩人都是穿搭好手，混搭粉色系Florere、Matrix和Gema 520 系列首飾，高調放閃。





▲許路兒（左）與許維恩姊妹倆同戴施華洛世奇首飾展現閨蜜情。





▲施華洛世奇Gema 520粉紅色心形項鍊，4,950元。

▲施華洛世奇Gema水滴形花朵耳環，5,450元。