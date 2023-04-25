Jennie美國Coachella辣爆！粉紅馬甲左右開洞　美胸放送超性感

記者李薇／台北報導

美國年度最盛大的音樂節Coachella從4月14日登場，韓國女團BLACKPINK受邀出席，在23日的表演上、跳新歌Pink Venom的時候，只見Jennie換上超緊身的粉紅色閃鑽馬甲，整個細肩帶、愛心領設計，在左右胸側挖洞，性感美乳直接放送，整個辣到破表！

這次登上Coachella舞台，為了呼應團名的BLACKPINK，四個團員特別穿上Mugler為她們打造的粉紅色舞台戰袍，每件都是專門為每個人的身材優勢設計，其中，Jennie的單品分為上下兩截，展露出纖細腰身，兩邊胸側更是鏤空登場，超危險設計，隨著每一次舞動，讓粉絲都捏一把冷汗。

而身材也非常緊緻的Lisa在長褲中央、從大腿根部做出圓弧形挖洞，上衣馬甲也是在兩邊腰部挖空，搭配細緻閃亮的粉紅鑽飾，在光線照耀下舞動發光，徹底展現好身材，Rose則是愛心連身馬甲超短裙、Jisoo以更柔美的V型馬甲搭配荷葉邊短裙，每件設計都充滿巧思、與眾不同，卻又很有一致感。

這也不是第一次BLACKPINK穿上此品牌的單品，在日前釋出Pink Venom新曲時，團員們穿上的粉紅色未來感裙裝，也出自Mugler，其創辦人Manfred Thierry Mugler最早是一名芭蕾舞者，後來才轉行做服裝設計，他的作品充分掌握人體的每個細節，大膽華麗又充滿超強創意，甚至被評為「純粹的魔法」，只要穿上他的作品，就可以展現出百變的樣貌。

但可惜的是Manfred Thierry Mugler在2022年過世，享年73歲，後來由創意總監Casey Cadwallader接下品牌的靈魂精髓，持續為每位女性打造專屬的自信創作。