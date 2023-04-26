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始終無法脫單？超強心理測驗找出你桃花不好的原因

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文／CC　圖／netflixkr IG

單身的人都希望自己擁有好桃花，可以順利擺脫獨自一人的生活，但你知道你桃花運不好的關鍵在哪裡嗎？以下這個心理測驗可以發現你一直找不到對象的關鍵因素，快來測試一下。

Q：有一條通往桃花源的路，平時很少有人走，要踏上這條路的你覺得會遇到什麼阻礙？

A.兇殘的野人

B.幽深湍急的峽谷山洞

C.找不到食物

D.被景色迷惑所以迷路

A.兇殘的野人：生活忙碌又固定

你的生活忙碌、常常被綁在工作上面，馬不停蹄的步調已經讓你每天休息的時候，真的就只想好好放空，享受獨處時光，雖然你也想要偶爾出去走走、拓展一下社交圈，但日常壓力真的太大，放假只想宅在家追劇或是滑手機，而這也是你一直沒有好桃花的關鍵，建議還是要找時間外出透氣，拓展一下人際關係，也是解放壓力的好方法。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

B.幽深湍急的峽谷山洞：重視對方經濟條件

不少人談戀愛都是追求精神上的契合，但你在這方面可以說是沒什麼要求，反而經濟條件才是你注重的關鍵，不是勢利，而是你已經深刻的感受到，現今社會如果沒有足夠經濟條件支撐，什麼都是空談，所以什麼潛力股、溫暖男都不是你想要的對象，在物質上如果有更好的條件，才會吸引你的目光，以至於在戀愛的道路上蹉跎不少時光。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

C.找不到食物：感情太過理智

你在做人做事上面理智都很在線，比起人類，你更像是一台精密的機器，總是會按照制定好的計畫去完成所想要的目標，在做任何事情也都是經過完整的規劃才進行，因此總會讓身邊的人覺得你不近人情，太過冷靜、沒什麼情調，但感情常常都是一時的衝動，建議可以適時釋放感情，回歸到原始本能，展現出最真的個性，其實可以擁有不少人氣。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

D.被景色迷惑所以迷路：選對象的眼光太高

以一般人的狀態來說，你算是蠻優秀又出色的人，各種生活技能、工作表現樣樣都很行，在各方面表現上都不輸給身邊的人，所以你會特別欣賞比你更為出色的對象，所以對另一半的要求相對來說也會很高，覺得各方面表現最好都比自己強，也看不上比自己差的人，在找對象的時候當然就會比較困難，萬中選一。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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