《黑暗榮耀》高中朴涎鎮旅行必備睡眠噴霧　還要帶三台相機記錄生活

記者李薇／台北報導 圖／__shinyeeun IG

年僅25歲的辛叡恩因演出《黑暗榮耀》壞女人朴涎鎮小時候，人氣瞬間飆漲，亮麗外型也立刻擁有大批粉絲追隨，日前她受訪的時候，也分享旅行外出時的必備小物，光是相機就要帶三台，還有各種香氣的睡眠噴霧，都是缺一不可。

＃數位相機

即使現在用手機拍照已經很方便，但辛叡恩出門旅行還是喜歡帶相機，而且各種底片相機、數位相機、數位單眼通通都有，其中，RICOH GR III是她最常用的款式，社群上面很多照片也都是用它拍，拍出來的色澤跟畫質都別具風格。

＃睡眠噴霧

辛叡恩覺得睡一個好覺非常重要，也會透過睡覺來舒緩壓力，但旅行的時候很常睡不好，所以都會攜帶療癒噴霧，噴在床上或是枕頭上，像是Just草本噴霧、AROMANG Green Forest噴霧、歐舒丹紓壓枕巾香氛噴霧，都是自己的愛用品。

＃耳塞

因為對聲音非常敏感，像是手機鈴聲、手機震動或是加熱毯的聲音，都會導致失眠，所以辛叡恩也會時常帶著耳塞旅行，只要周圍聲音太大、干擾睡眠的時候，就會拿出來使用。

＃口香糖

為了睡好覺，辛叡恩平時不會喝咖啡來提振精神，但有時又需要狀態在線的時候，她會吃口香糖讓自己醒腦。

＃書

辛叡恩分享，之前去德國旅行的時候，在一間咖啡廳點了一杯茶、一塊起司蛋糕，然後就這樣看完一本書，當時的情境很放鬆、也很愉悅，所以後來只要旅行都習慣帶一本書。

＃筆記本跟筆鉛筆

正在學習英文的辛叡恩也會隨身攜帶鉛筆跟筆記本，把要讀的英文詞彙記錄下來，只要無聊的時候就會拿出來背一下。

＃保健食品

像是運動後的保健飲品、高麗菜汁、花椰菜汁等健康飲料，是辛叡恩旅行都會帶著的東西，不只可以讓身體更健康，也能夠幫助消化，同樣也會攜帶益生菌跟酵素，維持腸道順暢。

＃茶包

太喜歡看書喝茶的感覺，辛叡恩到哪都喜歡帶著茶包，透過溫暖的熱茶可以讓自己身心放鬆、感受溫暖氛圍。

＃刮痧板

辛叡恩也表示，自己很容易浮腫，會隨身攜帶刮痧板，只要有重要拍攝或是約會，都一定會用它按摩一下。