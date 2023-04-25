皮膚科醫師教吃出凍齡肌！5種抗氧化食物讓斑點、皺紋少出現

▲皮膚科醫師建議多吃抗氧化食物，有助於抗老凍齡。（圖／翻攝IG@thanks_kim、達志示意圖）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

每個女生都想要細緻透亮美肌，更想讓肌膚維持凍齡好狀態，老化、紋路、斑點都慢點來！知名皮膚科醫師廖苑利就指出，抗氧化對肌膚抗老凍齡來說非常重要，除了從外在塗抹保養，建議平時可多吃以下5種抗氧化食物，從體內開始抗老，讓你越吃越漂亮、吃出凍齡美肌。

＃花青素



花青素是很有效的抗氧化劑，有清除自由基的功能，能預防黑色素形成，延緩皺紋產生，同時還能幫助促進睡眠、增強免疫力，平時可多吃藍莓、蔓越莓、桑葚、葡萄、紫甘藍、紫薯等食物來補充。

＃維生素C



維生素C具有強大的抗氧化性，能增強皮膚對紫外線的抵抗力，同時對清除體內自由基具有良好作用，能有效幫助預防皮膚斑點形成，促進膠原蛋白合成，使皮膚增加光澤度。像是番茄、花椰菜、青椒甜椒、柚子、芭樂、蜜棗和柑橘類等都是很好的維生素C來源。

＃維生素E



維生素E能有效保護人體體內細胞不遭受自由基的破壞，進而延緩衰老、提亮膚色、減少皺紋的產生，同時，維生素還能促進血液循環，增加抵抗力。像是奇異果、菠菜、牛奶、堅果、黑芝麻和植物油都含有豐富的維生素E。

＃葉黃素



葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，不僅有抗氧化效果，能延緩皮膚老化，還有護眼作用，能預防近視，對於平時長時間看電腦、手機的人來說，更是一個很重要的護眼元素。而葉黃素可從菠菜、南瓜、芒果、鳳梨、桃子、奇異果、玉米、金盞花等新鮮蔬果來攝取補充，尤其菠菜的葉黃素含量更是蔬果中非常高的。

＃蝦紅素



蝦紅素的抗氧化能力是維生素C的6000倍、維生素E的550倍，能有效清除紫外線帶來的自由基，並促進膠原蛋白再生，達到抗光老化、減少膚色暗沈的效果。平時可從海帶、紫菜、鮭魚、蝦類、扇貝、藍莓等食物來攝取補充蝦紅素。