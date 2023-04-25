fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教吃出凍齡肌！5種抗氧化食物讓斑點、皺紋少出現

>

▲▼ 醫師曝5種抗氧化食物吃出凍齡肌。（圖／達志示意圖）

▲皮膚科醫師建議多吃抗氧化食物，有助於抗老凍齡。（圖／翻攝IG@thanks_kim、達志示意圖）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

每個女生都想要細緻透亮美肌，更想讓肌膚維持凍齡好狀態，老化、紋路、斑點都慢點來！知名皮膚科醫師廖苑利就指出，抗氧化對肌膚抗老凍齡來說非常重要，除了從外在塗抹保養，建議平時可多吃以下5種抗氧化食物，從體內開始抗老，讓你越吃越漂亮、吃出凍齡美肌。

▲▼ 醫師曝5種抗氧化食物吃出凍齡肌。（圖／達志示意圖）

＃花青素

花青素是很有效的抗氧化劑，有清除自由基的功能，能預防黑色素形成，延緩皺紋產生，同時還能幫助促進睡眠、增強免疫力，平時可多吃藍莓、蔓越莓、桑葚、葡萄、紫甘藍、紫薯等食物來補充。

＃維生素C

維生素C具有強大的抗氧化性，能增強皮膚對紫外線的抵抗力，同時對清除體內自由基具有良好作用，能有效幫助預防皮膚斑點形成，促進膠原蛋白合成，使皮膚增加光澤度。像是番茄、花椰菜、青椒甜椒、柚子、芭樂、蜜棗和柑橘類等都是很好的維生素C來源。

▲▼ 醫師曝5種抗氧化食物吃出凍齡肌。（圖／達志示意圖）

＃維生素E

維生素E能有效保護人體體內細胞不遭受自由基的破壞，進而延緩衰老、提亮膚色、減少皺紋的產生，同時，維生素還能促進血液循環，增加抵抗力。像是奇異果、菠菜、牛奶、堅果、黑芝麻和植物油都含有豐富的維生素E。

＃葉黃素

葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，不僅有抗氧化效果，能延緩皮膚老化，還有護眼作用，能預防近視，對於平時長時間看電腦、手機的人來說，更是一個很重要的護眼元素。而葉黃素可從菠菜、南瓜、芒果、鳳梨、桃子、奇異果、玉米、金盞花等新鮮蔬果來攝取補充，尤其菠菜的葉黃素含量更是蔬果中非常高的。

▲▼ 醫師曝5種抗氧化食物吃出凍齡肌。（圖／達志示意圖）

＃蝦紅素

蝦紅素的抗氧化能力是維生素C的6000倍、維生素E的550倍，能有效清除紫外線帶來的自由基，並促進膠原蛋白再生，達到抗光老化、減少膚色暗沈的效果。平時可從海帶、紫菜、鮭魚、蝦類、扇貝、藍莓等食物來攝取補充蝦紅素。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 抗氧化, 凍齡, 美肌, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

最表裡不一的三大星座！TOP 1表面坦率、實則話中有話，就看你能否聽懂

最表裡不一的三大星座！TOP 1表面坦率、實則話中有話，就看你能否聽懂

好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己

安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己

第一眼看到甜甜圈還是游泳圈？　日網心測分析你真實人緣、交友情況 皮膚科醫師教吃出凍齡肌！5種抗氧化食物讓斑點、皺紋少出現 「毛怪絨毛手機殼」手感療癒爆棚！「驚嚇專員安全帽」化身耳機殼巨Ｑ 皮膚科醫師教你「正確抹防曬」：用量要充足、2小時建議補抹一次 你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼 Jennie美國Coachella辣爆！粉紅馬甲左右開洞　美胸放送超性感 朴敘俊、IU帥美合體亮相！BTS柾國「妹妹頭短髮」造型萌翻搶走焦點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面