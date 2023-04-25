免費看！愛馬仕奇幻劇場來台演出　趕緊手刀約起來

記者林明瑋 / 台北報導

想參與HERMES（愛馬仕）製作策劃的劇場嗎？趕緊手刀搶起來！富有詩意的奇幻劇場「愛馬仕飛馬行空」（On the Wings of HERMES）繼在日本、巴黎演出後，即將於5月6日至5月14日在台北流行音樂中心登場，而且無需購票，只要預約就能免費欣賞。

▲「愛馬仕飛馬行空」劇場奇幻詩意，5月6日至5月14日在台北演出。（圖／品牌提供，以下同）

「愛馬仕飛馬行空」以飛馬和6隻小馬的神話故事為背景，由比利時導演和編舞家構思創作，結合了舞蹈、物件、音樂與電影，精彩度可以想像，且每段劇情皆由導演即時拍攝並投影至巨型螢幕，加上舞者、編舞家、燈光師和影像技師相互配合，同時也扮演著表演者，延伸出表演的各種可能，帶領觀眾們恣意馳騁在奇幻的夢境之中，完美展現出愛馬仕的無限創意。

表演有多個場次，即日起開放網路報名：www.hermes.com/tw/zh/story/316626-onthewingsofhermes-tw/

▲愛馬仕飛馬行空劇場來台演出，展現無限創意。

參與不同的活動能給自己更多養分，日前雄獅旗下「想像力製造所」舉辦了「作繪來野餐」，美麗的裝飾與佈置，讓人拍照拍不完，雄獅的創作DNA當然也少不了，不但有手作課程，木屋與帳篷旁並提供顏料，每個人都可以拿起畫筆、自由創作，還有好食市集，甚至舉辦了微光晚宴，邀集6名私廚融入台灣小農生產在地食材元素，以野火料理呈現美味晚餐，彷彿森林中的饗宴，處處都能發揮想像力。

▲雄獅想像力製造所日前舉辦「作繪來野餐」活動，讓參與者盡情享受創作與美食。