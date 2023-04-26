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試・開箱／憑學生證就能免費拿「裸妝小C管」　先用再買實在有夠佛！

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記者李薇／台北報導

隨著科技的進步，底妝款式也越來越多元，不僅有養膚的功能，有些還可以達到潤色或是粉底般的修飾效果，一瓶就可以抵多瓶，快速擁有完美狀態超方便，以下就盤點多款新品，按照膚質來選擇輕鬆擁有比素顏更美的狀態。

＃黛珂 多重防禦素顏霜N，35g、售價950元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,媚比琳,ORBIS,ALLIE,防曬,隔離,底妝。（圖／品牌提供）

不想有太多粉感，但又怕膚色蠟黃暗沉的女孩，絕對要試試黛珂最新的素顏霜，一次推出亮膚色、膚色跟薰衣草玫瑰色三款，一瓶就可以打造自然提亮效果，水潤質地搭配多重植物萃取成分，養膚同時療癒心靈，輕盈質地簡直比妝前保養還要水潤，一瓶打造完美好氣色。

＃媚比琳 FIT ME水啵啵裸妝乳，30ml、售價445元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,媚比琳,ORBIS,ALLIE,防曬,隔離,底妝。（圖／品牌提供）

稱霸開架底妝市場的FIT ME系列，深受許多年齡層喜愛，媲美專櫃的遮瑕與持妝效果，CP值爆高！最近更是推出「裸妝小C管」的水啵啵裸妝乳，超強爆水科技讓底妝超輕盈，完全不需要妝前就可以打造水潤肌底，同時還可以修飾肌膚瑕疵，一點都不卡粉，妝效自然輕透，是一瓶可以取代底妝、妝前的單品。現在只要憑學生證，指定期間到屈臣氏、寶雅或是康是美，就能夠直接兌換5ml體驗包，先換再買有夠佛。

＃MAKE UP FOR EVER STEP 1 第一步玫瑰水感防曬乳，30ml、售價1600元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,媚比琳,ORBIS,ALLIE,防曬,隔離,底妝。（圖／品牌提供）

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER讓你從妝前乳就開始全面美肌，自推出紫色、綠色等校色款跟柔霧、水潤等機能款妝前之後，4月再度加碼粉嫩玫瑰色，淡淡的粉色調裡面含有珍珠光澤，可以讓膚色更有光澤，而且完全不會有假面感，搭配玫瑰萃取成分，同時補水抗老，帶妝多久、潤澤就有多久。

＃ORBIS 芯生悠亮妍防曬隔離乳，30g、售價690元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,媚比琳,ORBIS,ALLIE,防曬,隔離,底妝。（圖／品牌提供）

以SPF50、PA+++的高防曬係數，ORBIS全新隔離乳擁有自然潤色效果，使用過後，肌膚宛如素顏般，沒有絲毫粉感，同時又可以改善肌膚泛紅、膚色不均的問題，光學等級柔焦效果跟長時間控油科技，讓隔離乳就有淡妝等級濾鏡，一抹輕鬆美肌。

＃ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳，15g、售價650元

▲黛珂,MAKE UP FOR EVER,媚比琳,ORBIS,ALLIE,防曬,隔離,底妝。（圖／品牌提供）

ALLIE的防曬早就是很多人夏季必備的單品，水感質地用起來完全沒有負擔，非常適合台灣悶熱的天氣，這次再度推出有顏色的防曬乳，不僅延續了經典系列的水潤跟輕盈，一次推出緋紅、蜜色、光灩三種款式，補防曬的同時也可以當作頰彩、修容或是打亮使用。

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關鍵字：

黛珂, MAKE UP FOR EVER, 媚比琳, ORBIS, ALLIE, 防曬, 隔離, 底妝

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