試・開箱／憑學生證就能免費拿「裸妝小C管」　先用再買實在有夠佛！

記者李薇/台北報導

隨著科技的進步,底妝款式也越來越多元,不僅有養膚的功能,有些還可以達到潤色或是粉底般的修飾效果,一瓶就可以抵多瓶,快速擁有完美狀態超方便,以下就盤點多款新品,按照膚質來選擇輕鬆擁有比素顏更美的狀態。

#黛珂 多重防禦素顏霜N,35g、售價950元

不想有太多粉感,但又怕膚色蠟黃暗沉的女孩,絕對要試試黛珂最新的素顏霜,一次推出亮膚色、膚色跟薰衣草玫瑰色三款,一瓶就可以打造自然提亮效果,水潤質地搭配多重植物萃取成分,養膚同時療癒心靈,輕盈質地簡直比妝前保養還要水潤,一瓶打造完美好氣色。

#媚比琳 FIT ME水啵啵裸妝乳,30ml、售價445元

稱霸開架底妝市場的FIT ME系列,深受許多年齡層喜愛,媲美專櫃的遮瑕與持妝效果,CP值爆高!最近更是推出「裸妝小C管」的水啵啵裸妝乳,超強爆水科技讓底妝超輕盈,完全不需要妝前就可以打造水潤肌底,同時還可以修飾肌膚瑕疵,一點都不卡粉,妝效自然輕透,是一瓶可以取代底妝、妝前的單品。現在只要憑學生證,指定期間到屈臣氏、寶雅或是康是美,就能夠直接兌換5ml體驗包,先換再買有夠佛。

#MAKE UP FOR EVER STEP 1 第一步玫瑰水感防曬乳,30ml、售價1600元

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER讓你從妝前乳就開始全面美肌,自推出紫色、綠色等校色款跟柔霧、水潤等機能款妝前之後,4月再度加碼粉嫩玫瑰色,淡淡的粉色調裡面含有珍珠光澤,可以讓膚色更有光澤,而且完全不會有假面感,搭配玫瑰萃取成分,同時補水抗老,帶妝多久、潤澤就有多久。

#ORBIS 芯生悠亮妍防曬隔離乳,30g、售價690元

以SPF50、PA+++的高防曬係數,ORBIS全新隔離乳擁有自然潤色效果,使用過後,肌膚宛如素顏般,沒有絲毫粉感,同時又可以改善肌膚泛紅、膚色不均的問題,光學等級柔焦效果跟長時間控油科技,讓隔離乳就有淡妝等級濾鏡,一抹輕鬆美肌。

#ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳,15g、售價650元

ALLIE的防曬早就是很多人夏季必備的單品,水感質地用起來完全沒有負擔,非常適合台灣悶熱的天氣,這次再度推出有顏色的防曬乳,不僅延續了經典系列的水潤跟輕盈,一次推出緋紅、蜜色、光灩三種款式,補防曬的同時也可以當作頰彩、修容或是打亮使用。