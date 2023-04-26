皮膚科醫師教你「正確抹防曬」：用量要充足、2小時建議補抹一次

▲做好防曬是美白的第一步。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天即將來臨，想要出門玩得開心，又不想膚色暗一號的話，選對「防曬產品」絕對是最關鍵的第一步，有效正確的做好防曬，絕對是美膚之道，不只可以有效預防斑點、光老化的產生，更重要的是，可以大大降低皮膚癌的風險。

美國皮膚科學會建議，使用防曬品時係數應大於SPF30、涵蓋UVA及UVB、防曬量要夠（臉部約一茶匙大小）、補的次數要夠（如果在海邊極度曝曬的狀況下建議1.5-2小時補擦一次），而敏感肌膚者以及六個月大的孩童，建議使用物理性防曬。

皮膚科醫師唐豪悅表示，許多消費者購買防曬只顧防曬係數，卻不清楚自己買的是物理性還是化學性的防曬品，醫師進一步說明，「物理性」是透過物理性反射及折射功能，來阻擋紫外線，「化學性」是吸收紫外線，再將紫外線能量轉化成其他能量，以此減少紫外線對肌膚的傷害。



▲東森自然美 物理性美白防曬乳，SPF35★★★，30ml，2,350元。

採用物理性防曬，含洋甘菊、蘆薈等多種植物成分，防曬乳不添加珊瑚礁有害成分，清爽不黏同時又能友善海洋。

▲后 拱辰享輕盈修護防曬凝乳，SPF50+/PA++++，60ml，1,480元。

有效抵禦紫外線，添加韓方舒緩配方幼竹、魚腥草、積雪草等植萃，搭配拱辰精萃調和，能舒緩肌膚日曬後的不適感，一瓶兼具水潤保濕、高效防曬、日曬舒緩等多重功效。

▲曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬凝露，SPF50+/PA++++，110g，379元。

化妝水般的清爽質地，獲得消費者一致好評，全新升級的超保濕水感防曬凝露，不但延長在紫外線照射下的防護力，讓防曬效果持久不打折，質地也更加水感清透，塗抹後讓肌膚幾乎沒負擔。

▲Kanebo 持采濾鏡調色UV防曬乳（臉部專用），#紫陽明妍，40g，730元。

結合防曬及潤色一瓶完成的輕底妝優勢，聰明防曬同時打造完美自然妝感，修飾肌膚暗沉及蠟黃，打造日系透明妝感，全系列採用海洋友善配方及減塑包裝，降低對環境的傷害。