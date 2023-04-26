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44歲Melody太凍齡被狂讚！靠「快狠準保養法」全方位抗老

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▲▼ 44歲Melody靠快狠準保養法凍齡 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Melody出席保養活動，分享全方位抗老祕訣。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝Melody IG

在國外、網上早已擁有高人氣的頂級科學護膚品牌「SkinCeuticals修麗可」，今年4月正式引進台灣，上市記者會當日請到「時尚媽咪」Melody（殷悅）現身分享搶先試用心得。肌膚體態都超凍齡的她不僅分享自己保養最看重「快狠準」，更透露她從飲食、生活到運動的全方位抗老祕訣。

▲▼ 44歲Melody靠快狠準保養法凍齡 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

擁有演員、歌手、熱門Podcast節目主持人等多重身份的Melody，在工作與家庭生活的忙碌步調中，肌膚和體態依舊維持的超好，讓人完全看不出她已邁入40+，還是兩個孩子的媽。但即使保養得這麼好，她也透露平時還是會害怕走進房間時，被別人問說「你怎麼了？今天看起來好累？」女生最害怕疲累感出現。

身為媽媽的她也坦言，平時會感到心累、煩惱的事就是小孩相關的事情，每個年紀都有不同的事要擔心，但又不想讓肌膚顯現疲累感，因此抽出時間保養還是很重要的。平時行程忙碌的她現在覺得保養最重要的是快狠準，「沒有那麼多時間保養搞一個小時，也不想要等一年才能看到效果」，現在每天大約花20～30分鐘保養，搭配敷臉、按摩等，所以挑選能簡化保養程序，又能看到美肌效果的保養品是關鍵。

▲▼ 44歲Melody靠快狠準保養法凍齡 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

像是她近日搶先試用的「超濃度CE緊緻修護抗氧化精華」，水感質地不會太濃稠，吸收也很好，使用後能感覺肌膚的疲累感消失了，皮膚也變得更細膩透亮，

▲▼ 44歲Melody靠快狠準保養法凍齡 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

除了認真擦保養品，她認為女生想維持好狀態、好肌膚，保持好心情和運動也很重要。像是每天早上起來她會做一些伸展和有氧運動，「不能再懶散了，因為冬天已經say goodbye了！早上做一些有氧運動，像是跑步、爬山，跟大自然有一些互動，讓身體的血液循環活絡起來是很重要的，」對肌膚狀態和心情都非常有幫助。

▲▼ 44歲Melody靠快狠準保養法凍齡 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

另外，在飲食上她也維持「老習慣」，她認為飲食對保養也很重要，你給身體吃什麼，身體就會變成什麼樣子，所以她會避免暴飲暴食，也盡量不吃fast food（速食），當然偶爾也是會有口腹之慾，但大部分的時間都會小心的挑選食物。還有含糖飲料也幾乎不喝，「糖對身體構造上會有一些不好的影響」，偶爾喝OK，但不能多喝，她建議大家還是多喝水比較好。

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關鍵字：

保養, 護膚, Melody, 殷悅, 女星, 凍齡, 抗老, 秘訣, 方法, 飲食

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