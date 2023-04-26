營養師傳授「一日瘦身菜單」，晚餐要用蔬菜補足份量

▲一日三餐分配的比例原則很重要。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

吃對營養、吃對份量，不僅有助瘦身，更能養出健康體質，尤其在這個天氣多變且氣溫忽高忽低的天氣，更應該好好的正確吃，營養師宋明樺教你健康減重這樣吃，讓身體保持在最好狀態、才不怕細菌病毒趁虛而入。

#早餐 豐富蛋白質、適量澱粉

營養師宋明樺建議早餐必須攝取豐富蛋白質，像是雞蛋、起司、鮪魚、里肌肉片、鮮奶、優酪乳都是好選擇，搭配適量的澱粉，像是全麥土司、饅頭、蘿蔔糕，幫助啟動身體，帶動一整天的代謝力。

#午餐 蔬菜佔一半份量

除了適量的蛋白質與澱粉是基本外，記得中間要把蔬菜加進來，各種顏色像是綠色、白色、黑色、紅色、黃色蔬菜都好，內含豐富植化素與纖維質，記得蔬菜份量至少要佔餐點的一半。

#下午 堅果、水果當點心

下午若有點嘴饞，建議可以來點堅果或是水果，有時候飢餓是因為水分攝取不足，每天記得一定需喝足水分2000-3000cc。

#晚餐 蔬菜補足當餐份量

營養師建議若是家中有湯，不妨先喝碗湯再吃晚餐，幫助增加飽足感，蛋白質和澱粉減量，並用蔬菜補足當餐份量，她也提醒因為假日時間較為充裕，吃東西可以細嚼慢嚥，速度放慢的話，也可以有助減重喔！

