打亮用錯變泛油！YG彩妝師教「高光3種用法」：混粉底液超自然

▲彩妝師教高光3種用法，用對才能真正提升妝感。（圖／翻攝IG@hince_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

許多人都想擁有白皙透亮的好肌膚，很努力在做美白，但YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就提醒，美白保養如果做錯，不僅肌膚亮不起來，反而可能讓肌膚變黑，甚至變得敏感還會爛臉。他就點出5個美白誤區提醒大家要避免，同時分享3個正確美白秘訣，讓你照著做就能從頭白到腳。

＃基礎用法



覺得臉部扁平不立體？朴東民表示可用刷子沾取啞光（不含珠光）高光，在面中凹下去的地方和額頭中間、下巴位置、鼻頭等處，畫倒三角形並輕輕拍開，就能讓臉看起來秒變得立體，連妝感都變得乾淨了。

＃高手用法



將珠光高光和妝前乳或是霧面粉底液混合均勻，塗在眼下倒三角區並以粉撲均勻拍開，就能打造猶如肌膚內自然透出的光澤感。

另外，可以沾取珠光高光，塗在上唇唇峰處＋下唇唇中，就能輕鬆打造出純欲感嘟嘟唇；也可以將珠光高光輕輕點在眼頭、眼中和臥蠶，能幫助縮短眼距，增加眼妝通透的感覺。

＃達人級用法



如果手邊的高光、打亮過期了，先別丟！可以拿來抹在關節、鎖骨和肩膀上，讓肩頸輪廓更明顯，最後抹一點在頭髮上，不論參加什麼party全場焦點就是你。

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