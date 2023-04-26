「真人芭比」露腰裝又甜又辣　贊達亞側胸險走光搶風頭

▲瑪格羅比（右）與萊恩葛斯林以粉紅裝扮現身CinemaCon電影博覽會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

2023 CinemaCon電影博覽會於賭城拉斯維加斯盛大登場，好萊塢巨星雲集，最受矚目的是「粉紅搭檔」瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling），兩人皆以粉紅裝扮亮相，為即將在暑假上映的主演新片《芭比》揭開宣傳序幕，瑪格羅比身穿Prada兩截式迷你裙裝露出緊實腹肌，甜美又性感。

▲真人版《芭比》電影將於今夏上映。（圖／翻攝自IG@barbiethemovie）





▲瑪格羅比穿Prada兩截式格紋迷你裙裝搭配Christian Louboutin高跟鞋。（圖／路透社）



真人版電影《芭比》還未上映，女主角瑪格羅比已在時尚圈掀起「芭比粉（Barbiecore）」風潮，選穿Prada復古風的馬甲設計粉紅格紋小可愛、迷你裙，搭配「紅底鞋」Christian Louboutin粉紅塑料材質高跟鞋，在真實世界完美詮釋芭比模樣，沒有陷入俗掉的窘境；而飾演芭比完美男友「肯尼」的萊恩葛斯林，也粉紅裝上身，選穿粉紅字的T恤搭配Acne Studios桃紅色飛行員夾克吸睛。

▲贊達亞一身帥氣LV背心褲裝出席CinemaCon電影博覽會。（圖／路透社）





▲贊達亞一轉過身大露美背，連胸部側邊都有走光危險。（圖／路透社）



CinemaCon電影博覽會另一焦點人物為時尚圈寵兒贊達亞（Zendaya），剛成為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使的她，穿上帥氣的LV背心褲裝現身，她一轉身讓鎂光燈狂閃，因為美背全都露，連胸部側邊都有走光危險，果然是紅毯常勝軍，輕鬆搶風頭。