366則「愛的練習」：你渴望的溫柔在任何人給你之前，你都應該先給自己

▲閱讀也能讓身心靈感到真正的放鬆。（圖／達志／示意圖，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

現代人生活忙碌、汲汲營營，相對靜下來好好休息的時間少之又少，瑜伽、冥想和靈修等課程成為熱門活動，然而，不只有這些活動能幫助平靜，其實閱讀也達到此種效果，將入眼的字句記起來，當作每日靜心的參考，讓身心靈感到真正的放鬆。

＃1月2日

當你的內在衝突不斷，你不僅在與自己鬥爭，也在與你所處的任何關係鬥爭。

當你能與自己好好相處，內在不再有衝突鬥爭，不再有分裂與對自己的批判；那個能讓你安靜放鬆下來，而無須武裝的對象自然會出現，因為你已經能夠這樣對自己了。

你渴望的溫柔，在任何人能給你之前，你都應該能夠先給自己。

＃ 1月4日

愛是敞開心不封閉，是如實感覺你的感受，並且學習不入戲。

如實感覺，意味著不逃避任何在心中所升起的情緒，直面自己。

如果你感受到憤怒，你不是被情緒盲目地牽引而恣意放縱憤怒的引爆；而是透過有覺知的看見情緒背後的能量，學習有智慧的去表達你的情感與需求。

＃1月7日

順著自己的毛摸，意味撫平內在的糾結，解脫情緒束縛，讓一切澄朗明白的洞見，能夠自在地從內在自由升起，

於是你會清楚看見心中的指引，你會知道該前進的方向。

不需要追逐別人指向的星星，你要前進的方向，只有跟隨自己內在星辰指引。

＃1月9日

不要擔憂膽怯，因為那將阻礙愛的能量流向你。

活得喜悅，盡情做自己真心喜歡的事；而不是這世界告訴你，應該要做的事。

一個喜悅的人是不會缺乏愛的，這是宇宙的保證。

＃1月12日

拚命掙扎，只會困頓於生命之流裡；放輕鬆，讓水流帶著你順勢前往你需要前往的地方。

沒有任何人事物需要緊張的，就是放輕鬆進入任何你需要經歷與穿越的劇情。

而當你放輕鬆，全然臣服，宇宙的各種支持與祝福，才能順勢進入你的生命中，去支持你的成長與進化。

▲覺醒是與當下共舞。（圖／一葦文思提供）

★書名：覺醒是與當下共舞｜阿卡西紀錄與希塔療癒帶你走向內在，釋放創傷，顯化豐盛，成為更好的自己

★作者：Josephine 90 分

★出版社：一葦文思

★出版日期：2023/03/29

★建議售價：新台幣490元