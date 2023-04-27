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看似花心其實感情超專一星座Top 3 ！冠軍心思細膩，優點只有戀人知道

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▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲看似外表花心，其實內在專情的3大星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

編輯／Ann

如何分辨曖昧對象是否花心，要靠實際相處才能慢慢得知對方的真實個性，換句話說光看臉是不夠準確的，因為有些人外表很吃虧，看似花心、朋友多，其實骨子裡是不折不扣的深情，擁有極大反差魅力，以下就公開「外表花心內在專情」的星座Top 3 ！

Top 3 水瓶座

水瓶座的性格比較難穩定下來，總是給外界營造出一種漂泊的感覺，好像任何人都抓不住他們，其實水瓶並不花心，只是會把心思悄悄隱藏起來，一直等到有合適的人出現才肯結束玩樂，同時水瓶一旦愛上了，就不再像從前一樣若無其事，會用很認真的態度面對感情，但前提是要有「對的人」出現。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座看似對誰都很溫柔，而且常常融入異性之間，好像總是不缺玩伴，也把自己打扮成花花公子一般，自然而然讓人不想接近，不過巨蟹其實把感情和友情分很開，若是真的脫離單身，就會用另一種模式相處，或者可以說是根本沒有異性朋友了，專情只為另一半而活，完全是交往前後反差超大的星座。

Top 1 天秤座

天秤座總是被貼上「中央空調」的標籤，不懂得拒絕別人是最大硬傷，但是天秤座其實很好調教，心思細膩的他們會將另一半所說的話都默默記下，哪怕是雞毛蒜皮的小事，也會發現天秤從沒忘記過，而且時不時就提起女友或男友，無意間的放閃讓人難以招架，的確是專情戀人第一名。

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 水瓶座, 天秤座

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