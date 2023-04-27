春季零差錯洋裝超顯瘦　Maison Margiela仙氣滿點、Jacquemus性感度爆表

實習記者黃麗頻／綜合報導

春季氣息日漸濃厚，衣櫃裡想必需要配飾一件洋裝，無論是日常通勤、出門遊玩都非常適合，不僅零差錯率還超時髦，《ET FASHION》精選3款精品洋裝，懶人穿法與顯瘦程度廣受眾人喜愛！

＃Jacquemus La robe Bari

南法品牌Jacquemus的成衣一向以俐落、極簡備受寵愛，這款西裝迷你裙，將西裝外套和迷你襯裙結合，以亞麻材質交織出新火花，可見式鈕扣讓整體造型更加有型，腰部的鏤空腰帶設計，使洋裝輕鬆凸顯腰身，看起來玲瓏有致，顯瘦指數爆表！

▲Jacquemus La robe Bari，€ 970（約NT$32,800）。（圖／翻攝自Jacquemus官網）

＃CELINE MIDI WORKWEAR DRESS

來自CELINE 2023春夏系列，這款洋裝採用真絲材質，柔和的剪裁搭上鮮明的工裝衣領，讓洋裝甜美中帶著帥氣氛圍，手袖方面以蓬蓬袖設計，完美遮掉討厭的蝴蝶袖，而彈性的腰頭設計，為整體比例大加分，此外鍊節印花細節清透有型，超適合春天穿去野餐！

▲CELINE MIDI WORKWEAR DRESS，NT$99,000。（圖／翻攝自CELINE官網）

＃Maison Margiela Silk Georgette Dress

以解構為主要設計的法國時裝品牌Maison Margiela，這款來自2023春夏系列的洋裝看似清透，卻是選用重磅真絲喬其紗製成，垂墜的船領設計將手袖變得仙氣十足，彷彿穿著外罩衫般，腰上不規則的疊加繫帶讓整體更加時髦，而廓形的裙身極其顯瘦，讓身型大加分！

▲Maison Margiela Silk Georgette Dress，NT$108,490。（圖／翻攝自Maison Margiela官網）