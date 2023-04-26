C羅傳掰了愛花錢女友　喬治娜懶理照秀百萬愛馬仕包、750萬鑽錶

▲喬治娜於IG分享為瑜伽服品牌Alo Yoga拍攝的工作照。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／綜合報導

近日葡萄牙名嘴爆料，38歲足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與交往7年女友喬治娜（Georgina Rodriguez）感情陷入危機，主因是C羅對另一半強勢且「整天都在花錢」感到厭煩，雖然當事人未證實，但喬治娜顯然不把流言蜚語放在心上，照樣po出巨鑽、拎百萬愛馬仕（Hermes）柏金包、蕭邦（Chopard）7,509,000元的 Du Diamant鑽錶等精品，以及她的工作照，頗有「我也工作」之意。

▲工作時喬治娜照樣戴巨鑽戒指、蕭邦L'heure Du Diamant鑽錶7,509,000元，拎愛馬仕鱷魚皮與鴕鳥皮拼接的柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜與C羅相識之時為Gucci店員，確認情侶關係後開始過著貴婦生活，天天戴著巨鑽或大克拉寶石珠寶，狂曬各式珍稀皮革材質的百萬愛馬仕包，而腕錶品味也以極致璀璨的設計為主，收藏勞力士（Rolex）滿天星鑽錶、蕭邦全鑽錶等。

▲C羅與喬治娜情牽7年。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜2周前分享2020年與C羅一起去買遊艇的照片。（圖／翻攝georginagio IG）



近日C羅在球場上比以往更頻繁在球場上出現脫序暴怒行為，被葡萄牙名嘴直指是因為與喬治娜感情生變，且向來愛得高調的喬治娜2周前在IG分享與C羅的合影，竟是回味2020年夏天兩人去買遊艇的開心日子，更讓外界對兩人感情狀態霧裡看花，不過肯定的是傳聞不影響她打扮的興致，一如既往秀鱷魚皮與鴕鳥皮拼接的柏金包、亮晶晶的全鑽錶。

▲勞力士滿天星金錶、愛馬仕百萬鱷魚皮柏金包都是喬治娜的基本配備。（圖／翻攝georginagio IG）

